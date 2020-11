Nye restriktioner kan give DSB underskud på op mod 1,3 milliarder

2020 bliver et endnu dyrere år for DSB end forventet. Efteråret har budt på langt færre passagerer end normalt, og det ventes også at være billedet i vintermånederne.

DSB forventer, at året kan ende med et samlet underskud på 1,1-1,3 milliarder kroner. Det oplyser DSB i sit regnskab for tredje kvartal.

Tidligere ventede DSB et minus på 'minimum en milliard kroner'.

- Den ændrede vurdering er en følge af en ny risikovurdering i forbindelse med covid-19.

- Størrelsen af underskuddet er fortsat forbundet med stor usikkerhed og afhænger af udviklingen i smittetryk og restriktioner resten af året.

- Det må forventes, at pandemien og eventuelle restriktioner også vil påvirke antallet af rejsende og økonomi negativt i 2021 og måske længere frem, skriver DSB.

I gennem efteråret er der indført nye restriktioner og anbefalinger til den kollektive trafik.

Det anbefales blandt andet, at ansatte i det offentlige og private arbejder hjemme, og at man skal undgå busser og tog i myldretiden.

- Dette har naturligvis påvirket rejsetallene markant, skriver DSB.

I årets første ni måneder har DSB haft 91,5 millioner rejser. Det er et fald på 34 procent i forhold til samme periode sidste år.

DSB har gennem udbruddet kørt med stort set samme køreplan som normalt efter aftale med regeringen.

Det lavere antal passagerer har betydet et markant fald i omsætningen, som er dykket 1,4 milliarder kroner til 7,1 milliard kroner.

Ud over indtægter fra billetter stammer DSB's omsætning primært fra støttekroner fra staten, som i årets første ni måneder er beløbet sig til knap tre milliarder kroner.

DSB har indtil videre haft et underskud på 641 millioner kroner før skat i årets første ni måneder.

Regeringen har tidligere meldt ud, at den vil give kompensation til DSB for de tab, som coronaudbruddet medfører.