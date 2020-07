Nykredit slæber greve i retten

Godsejeren Christian Moltke og banken Nykredit er ifølge Børsen havnet i et juridisk slagsmål om flere millioner kroner

Nykredit har lagt sig ud med et medlem af den absolutte overklasse.

Banken har således stævnet greven Christian G.P. Moltke, der ligeledes har titel af kammerherre og hofjægermester, i en strid om et millionbeløb.

Det skriver Børsen.

'Vi må ikke udtale os om konkrete kundeforhold og -sager', skriver bankens pressechef, Jens Drevsfeldt Theil, i en mail til avisen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Christian G.P. Moltke, som - sammen med sin familie - ejer det store gods Bregentved på Midtsjælland.

Styrtende rig

Ifølge Børsen handler sagen om opgørelsen af et såkaldt renteswap, som er en særlig finansiel aftale mellem to parter, der bytter renter i en periode.

Nu kræver Nykredit angiveligt et større beløb af greven, end han er villig til at betale. Og derfor ser sagen ud til at ende i retten.

Skulle greven Christian G.P. Moltke ende med at tabe slagsmålet, kommer han dog formentlig ikke til at gå fra gods og hjem.

I det seneste årsregnskab for familiens selskab CM Finans A/S er egenkapitalen opgjort til en samlet værdi af 643 millioner kroner.