Nykredit vil købe firma for 2,2 milliarder

Den danske finanskoncern Nykredit har planer om at overtage investeringsfirmaet Sparinvest. Hvis det lykkes skal de betale 2,245 milliarder for andelen

Den danske finansgigant Nykredit har indgået en aftale med Sparinvest om at overtage 75 procent af aktierne i investeringsfirmaet.

Det oplyser koncernchefen i Nykredit, Michael Rasmussen, i en meddelelse.

Hvis transaktionen som ventet går igennem, så betaler Nykredit 2,245 milliarder for deres nye ejerandel.

- I dag samarbejder vi om at give de bedste boliglån til boligejere i hele landet.

- Det er naturligt, at vi nu indleder et samarbejde med de pengeinstitutter, der ønsker det, om at tilbyde de bedste investeringsprodukter, da mange boligejere både har opsparing i deres bolig og ved siden af boligen, skriver koncernchef i Nykredit Michael Rasmussen i meddelelsen.

De nuværende ejere - en lang række pengeinstitutter - vil sidde på de sidste 25 procent, når handlen går igennem.

Foruden de 2,245 milliarder kroner vil der inden overdragelsen blive udbetalt 155 millioner kroner i udbytte.

Ifølge Sparekassen Kronjylland, der er en del af ejerkredsen i Sparinvest, er gennemførelsen af transaktionen er betinget af en række forhold, herunder resultatet af en igangværende due diligence-proces, vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling i Sparinvest og myndighedsgodkendelser.

Samtidig skriver Sparekassen Kronjylland i en pressemeddelelse, at det er forventningen, at størstedelen af de nuværende aktionærer fortsætter som aktionærer i Sparinvest med et samlet ejerskab på 25 procent.

- Nykredit har vi allerede på realkreditområdet et godt samarbejde med omkring Totalkredit, og dermed ved vi, at de ønsker samarbejde og skabe gode rammer for deres partnere.

- Det gør os trygge i forhold til, at vores kunder fortsat vil have meget attraktive investeringsprodukter, mens vi kan fokusere på vores kerneforretning med at rådgive og servicere vores kunder, mener administrerende direktør, Klaus Skjødt.

Sparinvest er ifølge fondsbørsmeddelelsen ejet af 49 pengeinstitutter og syv forsikrings- og pensionsselskaber.

- Den formue, både Sparinvest og Nykredit forvalter på vegne af kunderne, er over de seneste år vokset.

- Ved at gå sammen kan vi fortsætte den tendens og gøre det til en endnu bedre oplevelse at være kunde i både Sparinvest og Nykredit, skriver Michael Rasmussen i meddelelsen.