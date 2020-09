Nyt Apple-ur måler ilt i blodet som muligt varsel om sygdom

Teknologikæmpen Apple kommer nu med to nye modeller af sit ur, Apple Watch.

Et af urene har en mere lysstærk skærm end forgængeren, mens det andet kan måle iltindholdet i blodet.

Håbet er, at disse målinger fremover kan bruges til at opdage tidlige tegn på infektionssygdomme som influenza eller coronavirus.

Uret sendes også på gaden i en billigere model, Apple Watch SE. Det vil have en del af de samme funktioner, men med lavere præstationsevne.

Samtidig lancerer it-giganten fra Californien en ny abonnementstjeneste. Den hedder Apple One og samler forskellige Apple-tjenester som iCloud og Apple Music samt video og spil i ét og samme abonnement.

Abonnementet kommer til at koste knap 15 dollar om måneden i USA. Det svarer til omkring 100 kroner.

Med i abonnementet er blandt andet Apples nye fitnessprogram. Det er første gang, at it-selskabet kaster sig ud i dette område.

Fitness - og særligt den type motion, der kan foretages hjemme på stuegulvet - er vokset markant under coronanedlukningen.

Oprindeligt var det også planen, at Apple skulle have lanceret den næste iPhone tirsdag. Men coronapandemien har betydet forstyrrelser i produktionen, og derfor må verden vente med at se den næste iPhone.

Formentlig kan den nye iPhone-model vises frem i oktober.

Den med spænding ventede 5G-model blev ikke nævnt tirsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

I stedet præsenterede Apple nye versioner af iPad og iPad Air med hurtigere processorer.

At dømme ud fra reaktionen på den amerikanske børs var præsentationen skuffende. Apples aktie faldt fra omkring 117 dollar og rundede 114, inden den sluttede omkring 115,50 dollar per aktie.

Lanceringen fandt sted på et pressemøde på nettet.