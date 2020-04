Nyt regnestykke giver Telia 22.000 flere mobilkunder

Teleselskaberne Telia og 3, der også står bag Oister, har begge startet året med at øge antallet af mobilkunder med lidt over 20.000 og en forbedret lønsomhed i forretningen.

For Telia er der tale om, at en oprydning i de forskellige abonnenter har ført til at 22.000 kunder kan føjes til listen af mobilkunder.

Sammenlignet med starten på sidste år har Telia lagt bedre ud og har øget sit salg med over 40 millioner kroner til 972 millioner kroner. Det er gjort med færre ansatte end samme tid sidste år.

Telias direktør i Danmark, Thomas Kjærsgaard, forklarer opjusteringen af antallet af mobilkunder således:

- Det er en blanding af mobilkunder, vores fix-kunder og af alle de kunder, som har købt mobil-bredbånd eller har haft andre simkort, som vi tager med i vores opgørelse, for de er betalende kunder.

Han betegner kvartalsregnskabet som et 'flot resultat'.

Også konkurrenten 3 har øget sin kundekreds. Her har man ifølge en pressemeddelelse lokket 21.000 nye mobilkunder ind i folden.

Her har man løftet sit resultat af den daglige drift med 29 millioner kroner til 193 millioner kroner. Det er ud af en omsætning på 673 millioner kroner.

Begge selskaber forklarer, at man også i et teleselskab mærker udbruddet af coronavirus og myndighedernes tiltag i den forbindelse:

- Vi kunne også allerede i marts mærke, at erhvervsmarkedet blev ramt af usikkerhed, skriver 3's direktør i Skandinavien Morten Christiansen.

- Vi forventer, at vi kommer til at se den fulde effekt af krisen i andet kvartal.

Også hos Telia har mærker man frygten for en længere opbremsning i dansk økonomi.

- Det er en svær størrelse, for det er svært bare at finde ud af, hvad der sker i morgen, siger Thomas Kjærsgaard.

- Vi kigger på det, som vi ser på det danske erhvervsmarked og dermed den efterspørgsel, der vil rette sig mod os, som en øget risici, siger han.

Telia er større i både Sverige, Norge og Finland end i Danmark. Koncernen har i kvartalet omsat for over 15 milliarder kroner.