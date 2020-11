Økonom: Gigantisk hjælpepakke bliver Bidens første opgave

Joe Biden står over for en enorm opgave med at sparke gang i USA's økonomi, hvis ikke coronakrisen skal udvikle sig til en langvarig nedtur.

Det er også vigtigt for Danmark, da tilstanden i USA smitter af på dansk økonomi.

Sådan lyder fra senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj, efter at Joe Biden er blevet udråbt som vinder af det amerikanske præsidentvalg.

- Vi har ti millioner amerikanere, der er blevet ledige siden februar, og derfor er det vigtigste at få gennemført en stor hjælpepakke, der kan holde hånden under økonomien og sikre, at det ikke bliver en langvarig krise.

- Man plejer at sige, at når USA nyser, så bliver resten af verden syg. Så jo bedre form USA er i, jo bedre går det for verden. Derfor er det vigtigt for Danmark, at USA kommer godt ud på den anden side af coronakrisen, siger Mikael Olai Milhøj.

Joe Biden kan dog få en vanskelig opgave med at gennemføre en stor hjælpepakke.

For at få lovgivning på plads i USA skal det både gennem Repræsentanternes Hus og Senatet.

Demokraterne ser ifølge prognoser ud til at genvinde flertallet i Repræsentanternes Hus.

Derimod ser det sværere ud i Senatet, hvor det tegner til republikansk flertal.

Det er dog ikke afgjort, da delstaten Georgia muligvis skal ud i omvalg i januar, inden man kan se, hvordan flertal tegner sig.

Hvis det ender med republikansk flertal, vil de kunne stille sig i vejen for en hjælpepakke.

- Hvis der slet ikke kommer en hjælpepakke, vil det gå ud over amerikanske virksomheder og ledige, og det kan medføre, at pandemirecessionen udvikler sig til en længerevarende krise, siger Mikael Olai Milhøj.

Et republikansk flertal i Senatet vil også gøre det svært at gennemføre andre dele af Joe Bidens økonomiske politik.

- Hvis republikanerne fortsat har flertallet i Senatet, så kan Biden ikke komme igennem med sine idéer om at sætte skatten op for folk med høje indkomster og for virksomheder, ligesom han heller ikke kan få bevilget flere penge til infrastrukturinvesteringer og den grønne omstilling, siger Mikael Olai Milhøj.

Joe Biden har signaleret, at han vil føre en mere samarbejdsvillig linje i forhold til international handel, hvor Donald Trump omvendt har standset forhandlinger om handelsaftaler og ført en handelskrig med Kina.

Men set med økonomiske briller forventer Mikael Olai Milhøj ikke, at det hurtigt vil afspejle sig i væksten i verdensøkonomien.

- På den korte bane kommer meget til at handle om coronakrisen, men på den lidt længere bane kan det give noget til økonomien, hvis der bliver åbnet for forhandlinger om en frihandelsaftale mellem USA og EU, siger han.