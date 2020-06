Ølkongen brugte 300 Harboe-millioner på egne firmaer

Mens Bernd Griese har været topchef i Harboe, har det børsnoterede bryggeri købt ind for mere end 300 millioner kroner i hans private selskaber

Den mangeårige topchef i Harboes Bryggeri, 78-årige Bernd Griese, er flere gange blevet kritiseret for at tilgodese sig selv på bekostning af aktionærerne.

Men nu kan Ekstra Bladet afsløre, at han i et hidtil ukendt omfang har sammenblandet sin privatøkonomi med bryggeriets pengekasse.

Tyske Bernd Griese giftede sig ind i Harboes Bryggeri og overtog i 1984 direktørstolen fra sin svigerfar. I efteråret 2019 skiftede han til at være formand. Foto: Claus Bech/Ritzau

Siden 2001 har Harboe købt bl.a. uspecificerede 'varer' og 'tjenesteydelser' af Bernd Grieses private selskaber for et svimlende beløb på over 300 millioner kroner. Det viser en gennemgang af Harboes regnskaber.

- Advarselslamperne blinker altså her. Investorer skal virkelig passe på, når et børsnoteret selskab handler med sin egen direktør på den måde, siger Johnny Madsen, investeringschef i Dansk FI, som forvalter milliarder af kroner.

- Ville du selv investere i sådan et selskab?

- Vi har tidligere overvejet Harboe som investeringsmål. Men Bernd Griese har kørt det alt for egenrådigt. Sådan en virksomhed vil vi ikke røre ved, siger investeringschefen.

Bernd Griese, hvis familie ejer 16 procent af aktierne i Harboe, skiftede i 2019 fra topchef til formand i bryggeriet. Trods gentagne henvendelser har han ikke ønsket at kommentere de store indkøb i sine egne selskaber.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar til sagen fra Harboes koncerndirektør Ruth Schade.

'Det ser ikke godt ud'

På grund af tavsheden fra sagens hovedperson står det ikke klart, hvad Harboe helt præcist har fået for de mange millioner kroner.

Tidligere har Ekstra Bladet dog afsløret, at bryggeriet blandt andet har købt to villaer i Skælskør for i alt 7,5 millioner kroner af Bernd Grieses private selskab.

Og den handel møder kritik.

Dette hvide hus ved vandet i Skælskør var tidligere ejet af Bernd Griese. Men i sommeren 2016 solgte han det pludselig for 4,6 mio. kr. til Harboes Bryggeri, hvor han selv var direktør. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det ser ikke godt ud. Hvis Harboe har købt villaer af sin egen direktør, som ikke er nødvendige for bryggeriets drift, så er vi helt ude i gråzonen. Det lyder faktisk, som om det er lige smart nok i forhold til, hvad aktionærerne i bryggeriet skal acceptere, siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

Hvem ejer Harboes Bryggeri? Bernd Griese og hans familie ejer blot 16 pct. af aktierne i Harboes Bryggeri. Men familiens aktier er såkaldte A-aktier. Det betyder, at Bernd Griese, hans hustru Kirsten og deres tre døtre Karina, Vibeke og Pernille har 53,5 procent af stemmerne i selskabet. Dermed bestemmer de fortsat suverænt over bryggeriet. Kilde: Regnskaber i Harboes Bryggeri Vis mere Luk

Storbanken Nordea er aktionær i Harboe og har nu krævet en forklaring på indkøbene i Bernd Grieses selskaber. Andre aktionærer som Danske Bank og Sparinvest oplyser til Ekstra Bladet, at de 'følger sagen tæt'.

Sådan blev han ølkonge: Giftede sig med Harboe-arving

Købte saft af direktøren

Siden 1980'erne har Bernd Griese ejet en stor frugtplantage i Skælskør via sit selskab Danfrugt Skælskør.

I frugtselskabets regnskaber står der, at det har solgt både 'administrativ assistance' og 'saftkoncentrat' til Harboes afdelinger i Danmark, Estland og Tyskland.

I efteråret 2019 overdrog Bernd Griese direktørstolen i Harboe til sin datter, Karina Harboe Laursen, som er uddannet fysioterapeut. Tre måneder senere blev hun erstattet af sin svoger. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har bedt Bernd Griese forklare, hvad der menes med 'administrative assistance'. Og hvorfor hans egen frugtplantage er blevet foretrukket som leverandør af saft til Harboes afdelinger i Estland og Tyskland fremfor lokale selskaber i de to lande.

Men han er ikke vendt tilbage.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Anders Piper, der er direktør i Danfrugt Skælskør og andre af Bernd Grieses private selskaber.

Da Ekstra Bladet ringer på det nummer, som Danfrugt Skælskør angiver på sin egen hjemmeside, bliver opkaldet besvaret af en person uden kendskab til frugtselskabets aktiviteter.

- Du må have fået forkert nummer. Jeg arbejder for Harboes Bryggeri, siger vedkommende.

