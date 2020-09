Ølkongen taber stort millionbeløb

Det kører ikke ligefrem for 78-årige Bernd Griese.

Han er magtfuld formand og aktionær i kriseramte Harboes Bryggeri, som den seneste tid har kæmpet med store underskud og en række kritiske historier.

Og det er endda ikke kun i Harboe, at Bernd Griese har problemer: Hans private selskab, Bernd Griese Holding, har netop præsenteret årsregnskab for 2019 med et underskud på 9,5 millioner kroner.

'Ledelsen finder årets resultat utilfredsstillende,' skriver ejeren i regnskabets ledelsesberetning.

Tab på frugtplantage

Aktiviteterne i Bernd Grieses private selskab dækker bl.a. en stor frugtplantage og andet landbrug.

Og det er tilsyneladende særligt førstnævnte, som har givet problemer.

Bernd Griese stod i spidsen for Harboe i over 30 år, indtil han i 2019 gav stafetten videre til sin datter. Tre måneder senere var hun ude igen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

'Årets resultat kan bl.a. henføres til en dårligere høst af kirsebær i 2019 end ventet, som primært skyldes, at foråret 2019 var præget af meget nedbør og mindre solskinstimer end tidligere år,' står der i regnskabet.

Her står også, at selskabet forventer et bedre resultatet i 2020 - men dog fortsat et underskud.

Underskud 11 år i træk

Og røde tal har der været rigeligt af i Bernd Grieses private selskab.

En gennemgang af regnskaberne viser, at der har været underskud hvert år siden 2009. I den periode løber det samlede tab op i hele 110 millioner kroner.

Det store tab har betydet, at egenkapitalen - selskabets værdi - nu er negativ med 41,5 millioner kroner. Men det ser ud til, at Bernd Griese er villig til at gribe til lommerne for at holde liv i foretagendet.

'Ledelsen arbejder på at reetablere kapitalen blandt andet gennem tilskud fra ejerkredsen', står der således i regnskabet.

Hård kritik

De seneste mange måneder har 'ølkongen', som Bernd Griese omtales, været ude i noget af et stormvejr.

Ekstra Bladet har således afsløret, at han i sin tid som adm. direktør for Harboe har ladet bryggeriet købe ejendomme af netop Bernd Griese Holding for et millionebeløb.

Samtidig er det kommet frem, at Harboe siden 2001 har købt uspecificerede 'varer' og 'tjenesteydelser' for mere end 300 millioner kroner af hans private selskaber.

Og afsløringerne har fået bl.a. Dansk Aktionærforening til at råbe vagt i gevær.

- Der er så mange røde flag her, at jeg vil råde investorer til at holde fingrene fra Harboes Bryggeri. Det er ikke normalt, at et børsnoteret selskab handler med sin direktør på den her måde, har aktionærformand Ole Søeberg udtalt til Ekstra Bladet.

Samtidig opfordrede han landets tilsynsmyndigheder til at undersøge Harboe.

