Officielt: Beordrer millioner til at bære mundbind

Spaniere, der er over fem år, skal bære mundbind i offentligheden, hvis det ikke er muligt at holde tilstrækkelig afstand til andre.

Sådan lyder det onsdag i et dekret fra den spanske regering.

Den nye regel vil træde i kraft torsdag, fremgår det. Der står dog ikke, hvad straffen er for ikke at overholde den.

Spanien har allerede gjort det obligatorisk at bære mundbind ved brug af offentlig transport. Men nu bliver reglerne altså udvidet.

- Det bliver obligatorisk at bære mundbind på gaden, på åbne pladser og på lukkede offentlig pladser. Steder, hvor det ikke er muligt at holde en sikker afstand på to meter, lyder det i dekretet.

Tiltaget skal være med til at begrænse spredningen af coronavirus i Spanien.

Spanien er et af de lande i verden, der har været hårdest ramt af det igangværende virusudbrud. I alt har det sydeuropæiske land registreret 27.888 coronarelaterede dødsfald.

Onsdag oplyser det spanske sundhedsministerium, at der det seneste døgn er bekræftet 95 døde med coronavirus.

Det er en lille stigning fra tirsdag, hvor tallet lød på 83.

To andre hårdt ramte europæiske lande har onsdag eftermiddag også opdateret deres antal af coronasmittede og coronadødsfald.

I Italien steg antallet af døde med coronavirus med 161. Det var stort set det samme antal som tirsdag, hvor 162 blev bekræftet døde. I alt har landet registreret 32.330 coronarelaterede dødsfald under pandemien.

Antallet af bekræftede smittetilfælde lyder på 227.364 i Italien.

I Storbritannien er antallet af bekræftede coronadødsfald onsdag steget med 363. Det samlede antal lyder dermed på 35.704.

Over 250.000 personer er blevet bekræftet smittet i Storbritannien.