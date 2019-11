Oliegigant er 11.600 milliarder kroner værd

Den saudiarabiske oliegigant Aramco har søndag offentliggjort, hvad man skal betale for at få del i selskabet.

Det sker i en udtalelse forud for en kommende børsnotering.

Det står her klart, at det statsejede selskab samlet set vurderes at have en svimlende værdi på op mod 1,71 billioner dollar. Det svarer til knap 11,6 billioner kroner - eller 11.600 milliarder kroner.

Aramco udsendte i sidste uge selskabets børsprospekt.

Det skete med henblik på at sælge aktier på Saudi-Arabiens børs, Tadawul.

Af søndagens udmelding fra oliegiganten fremgår det, at 1,5 procent af selskabets aktier vil blive sat til salg. Prisen lyder på mellem 30 og 32 saudiarabiske riyal - svarende til mellem cirka 54 og 58 kroner.

Samlet svarer det til en børsnotering på mellem 24 og 25,6 milliarder dollar.

Det kan dermed overgå den hidtidige rekord på 25 milliarder dollar, der indehaves af den kinesiske handelsgigant Alibaba.

Mindre end håbet

Selskabets samlede værdisætning på 1,71 billioner dollar er lidt under de 2 billioner dollar, som den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, havde håbet på.

Kronprinsens vurdering på to billioner dollar har været med til at forsinke børsnoteringen af det værdifulde selskab.

Mange saudiarabiske borgere ventes at ville investere i Aramco.

- Ingen stemme taler højere end Aramcos børsnotering - den største børsnotering i verden, lød udmeldingen fra Ahmed Al-Arfaj, en saudiarabisk tv-vært, forud for søndagens værdisætning ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Har sparet op

29-årige Abdullah Al-Faqeeh, der er tandlæge i hovedstaden Riyadh, har sparet op til at investere, siden planerne om en børsnotering lød første gang.

- Jeg vil lave en langsigtet investering i selskabet. Jeg kommer til at få udbytte af mine aktier, og med overskuddet vil jeg købe flere aktier. Det er en chance, man kun får en gang i livet, siger han til Reuters.

Aramco bliver - hvis aktierne sælges til den forventede pris - verdens mest værdifulde selskab med sin værdi på 1,71 billioner dollar, når det kommer på børsen.

Ifølge finansmediet Bloomberg er it-selskabet Apple i dag verdens mest værdifulde selskab med en værdi på 1,18 billioner dollar.

Herefter følger Microsoft (1,14 billioner dollar), Alphabet (920 milliarder dollar), Amazon (862 milliarder dollar), Facebook (556 milliarder dollar) og Alibaba (484 milliarder dollar).