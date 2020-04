Oliepriserne vakler fortsat efter voldsom uro

Den toneangivende brent-olie, der pumpes op i Nordsøen, faldt onsdag på de asiatiske markeder med otte procent til under 18 dollar tønden.

Imens havde den amerikanske West Texas Intermediate-olie svært ved at holde fast i meget store stigninger fra den tidlige handel og steg med tre procent, skriver nyhedsbureauet AFP.

På et tidspunkt var den ellers oppe med 20 procent.

Udviklingen sker efter to dage med særdeles lave priser på brent-råolien, mens WTI-råolien tirsdag også oplevede fald i prisen på kommende leverancer.

WTI-olien leveres til Cushing, Oklahoma, der ifølge Financial Times har lagerplads til 76,1 million tønder olie.

Som følge af coronakrisen var der 10. april ifølge Financial Times 55 millioner tønder på lager. Den svindende plads på lagrene fik mandag det amerikanske marked til at gå i panik.

Det sendte prisen for en tønde amerikansk råolie til levering i maj fra 18 dollar per tønde ned til omkring minus 40 dollar per tønde.

For at sende prisen på olie en smule op under coronakrisen har de store olieproducerende lande i påsken indgået en aftale om at sænke produktionen fra maj.

Aftalen sænker produktionen med 9,7 millioner tønder olie om dagen.

På et pressemøde i Det Hvide Hus natten til tirsdag dansk tid sagde den amerikanske præsident, Donald Trump, at han vil fylde USA's strategiske olielagre til kanten.

- Vi fylder de nationale oliereserver. De strategiske reserver, I ved. Og vi overvejer at komme omkring 75 millioner tønder olie i reserverne, sagde han ifølge AFP.

Især i USA er udfordringen stor, da lagerkapaciteten her er mere udfordret end eksempelvis i Europa.

Den 17. april indeholdt USA's strategiske reservelagre 635 millioner tønder olie. I alt er lagrene godkendt til at opbevare 713,5 millioner tønder.