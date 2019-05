Omar Marzouk går konkurs med selskab

Den kendte komiker Omar Marzouk er for få dage siden gået konkurs med sit selskab Just A Head ApS.

Det fremgår af oplysninger fra Statstidende.

Konkursen sker efter nogle år med store underskud og rod i regnskaberne.

Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, som er statens foretrukne advokat, er blevet udpeget som kurator. Det sker, når SKAT har penge i klemme, hvilket ifølge Omar Marzouk også er tilfældet her. SKAT begærede hans selskab konkurs i starten af april måned.

Omar Marzouk siger til Ekstra Bladet, at SKAT mener, at det drejer sig om en gæld på 1,2 millioner kroner, men han er dog er af den overbevisning, at der kun er tale om cirka 700.000 kroner.

- Der er nogle lønninger, som jeg har trukket ud, men som jeg ikke har betalt skat af.

- Jeg skylder dem penge uden tvivl, men præcis hvor meget det er, ved jeg ikke endnu, siger han.

Underskud

Siden han stoppede som standupkomiker for omkring fire år siden, fordi efterspørgslen simpelthen var for lav, har han haft svært ved at tjene penge. Produktionen af tv-programmer har han også lagt på hylden for i stedet at sadle helt om og levere indhold til sociale medier. Det har medført store underskud.

- Det har ikke været muligt for mig at låne penge, selvom jeg står med et hus, der har en rigtig fin friværdi. Det startede i 2017, da Finanstilsynet lavede lånereglerne om. Man skal jo fremlægge de her lønsedler for at vise, at man har en fast indtægt, men det har jeg aldrig nogensinde haft. Så jeg er stille og roligt blevet kvalt likviditetsmæssigt, fordi jeg ikke har kunnet låne penge.

Ulovligt

Derfor tyede han til de penge, som var i firmaet, hvilket er ulovligt.

- Jeg har ikke haft nogen mulighed for at låne penge, så de penge i firmaet var de eneste, jeg havde adgang til, medmindre jeg tog de der kviklån, men så starter man jo bare en dødsspiral så at sige, siger han.

I det seneste regnskab for 2017 fremgår det ifølge revisoren, at Omar Marzouk både har overtrådt bogføringsloven, ydet ulovligt lån til sig selv og ikke indberettet moms.

- Der mangler at blive lavet noget regnskab, helt sikkert. Jeg kan ikke finde ud at lave de regnskaber, det har jeg en revisor til, men da jeg løb tør for penge, kunne jeg ikke betale en revisor. Man kommer ind i en dårlig cirkel, det ene æder bare det andet, siger han.

Om den potentielle straf siger han:

- Det får jeg en kæmpe bøde for, og det må jeg jo bare æde. Det er straffen.

- Har du med vilje trukket pengene ud af virksomheden, vel vidende at du ikke kunne få et lån?

- Nej, jeg har hele tiden regnet med at få lov. Jeg har hele tiden tænkt, 'hvorfor skulle jeg ikke få lov til at tage et lån, når jeg har så stor sikkerhed?'.

Marzouk har sat sin Frederiksberg-villa til salg for at komme de økonomiske problemer til livs. Foto: Bernstoff Estate

Dyr Frederiksberg-villa

I efteråret 2018 satte han sin villa på Frederiksberg til salg for 17 millioner kroner. Den er senere blevet sat ned til 15 millioner kroner, men der er stadig en stor friværdi, eftersom Marzouk tilbage i 2010 kun gav under halvdelen for den. Derfor forstår han ikke, at han ikke har kunnet få et lån.

- Der er blevet strammet så meget på lånereglerne. Det er sikkert godt for samfundet, men for sådan nogle selvstændige typer som mig, er det noget virkelig lort. Det var der, jeg troede, jeg havde til min betaling. Det var nogle penge, som jeg regnede med, at jeg havde.

Han har været hos tre banker, hvor svaret alle steder har været nej.

- Jeg har drevet virksomhed i over 20 år - aldrig fået en lønseddel. De første par år er hårde, de giver underskud, men de er en investering, så plejer det jo at give et afkast, men det har jeg ikke kunnet overbevise bankerne om, siger Marzouk, der først havde regnet med overskud i 2020, efter han sadlede om og satsede på produktioner til de sociale medier.

- Nu er jeg i gang med at sælge huset, og så må jeg få trukket pengene ud på den måde og så starte forfra, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra kuratoren, men man er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.