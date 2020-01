Omfattende ombygning og luksusdesign i svindelsigtets nye hus

Den 62-årige mand, der er sigtet for svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, har fået lavet en omfattende ombygning af nyt hus

Nyt luksuskøkken, PH-lamper og en ny tilbygning er blot nogle af de ting, som en 62-årig mand sigtet for bestikkelse kan nyde i sit nye hus i Midtjylland.

Huset overtog den sigtede i februar 2019, og ejendommen har allerede undergået en omfattende ombygning, ligesom flere effekter tilsyneladende er magen til ting, den 62-årige har købt gennem Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det viser blandt andet billedmateriale, Ekstra Bladet er i besiddelse af, oplysninger fra flere kilder med kendskab til huset og dets ombygninger, samt ordredata fra elfirmaet Søndergaard El, hvor den sigtede havde en skyggekonto.

Sådan ser den svindelsigtedes nye hus ud efter flere ombygninger. Foto: Claus Bonnerup

Kilderne ønsker at være anonyme, da de ikke vil associeres med sagen, men Ekstra Bladet kender deres identitet.

Ekstra Bladet kunne 24. december afsløre, at den 62-årige mand havde flere effekter i et hus i Østjylland, som han også ejer, der var magen til effekter, som han købte for Forsvarets midler gennem elfirmaet Søndergaard El.

Billedgalleri 1 af 3 Her ses huset, inden den svindelsigtede overtog det. Siden er der opsat vinduer hele vejen rundt i den del af huset, hvor der før var overdækket, så husets areal er blevet udvidet. Det før overdækkede areal ses i højre side. Samtidig har den sigtede fået fjernet de to garageporte og indsat store vinduespartier i stedet. Foto: Privat 2 af 3 Sådan så huset ud under det overdækkede. Det areal er i dag omkranset af vinduer og indlemmet i huset. Foto: Privat 3 af 3 Sådan så køkkenet ud, da den svindelsigtede overtog ejendommen. Køkkenet er i dag revet ned og erstattet med et lysere køkken, der tilsyneladende er af samme type, som der er installeret i den 62-åriges hus i Østjylland. Foto: Privat

'Kogle'

Det drejede sig blandt andet om en PH 'kogle' i kobber, der hos Louis Poulsen koster fra knap 60.000 kroner. Den sigtede havde samtidig et luksuskøkken fra Tvis installeret. Og netop køkkener fra Tvis købte den 62-årige stort ind af i slutningen af 2018.

Af en opgørelse, som den tidligere økonomiansvarlige i elfirmaet førte, fremgår det, at den sigtede via sin skyggekonto hos Søndergaard El købte flere køkkener ved Tvis Køkkener Holstebro for i alt 442.000 kroner fra 30. oktober til 20. december 2018.

Her ses et billede fra mæglerannoncen af huset i Østjylland. I en af to stuer i huset ses blandt andet en PH 'kogle' over spisebordet. Foto: PR

Inventaret i huset i Østjylland fremgik af billeder fra en mæglerannonce, da den 62-årige forsøgte at sælge huset i andet halvår af 2019.

Udover et yderst stilfuldt og dyrt indre, havde huset også gennemgået en omfattende udvendig forvandling i den 62-åriges ejertid med adskillige tilbygninger, viste luftfotos. I mæglerannoncen blev huset tillige beskrevet som 'totalrenoveret'.

Huset blev dog aldrig solgt. Den sigtede fjernede nemlig ejendommen fra markedet samme dag, som Statsrevisorerne holdt pressemøde om mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Den sigtede ejer derfor nu både huset i Østjylland samt halvdelen af det nye hus i Midtjylland.

Udgiften til to ejendomme har dog ikke holdt den sigtede og dennes samlever tilbage, da det kom til at bruge penge på det nye hus, som de overtog i februar 2019.

Nyt køkken og PH

I det nye hus er der nemlig efter parrets overtagelse blevet installeret et nyt køkken, der på nær bordpladen tilsyneladende er magen til det Tvis-køkken, der var installeret i huset i Østjylland.

Der er ydermere blevet etableret en form for udestue, porte i garagebygningen er blevet udskiftet med store vinduespartier, ligesom der ifølge Ekstra Bladets oplysninger er blevet opsat elektriske solgardiner samt et ventilationsanlæg på loftet.

Her ses huset i dag efter ombygningen, hvor det blandt andet fremgår, at det overdækkede areal nu er indlemmet i huset. Foto: Claus Bonnerup

Ifølge en kilde, der har været tæt på ombygningen af huset, er der udført arbejde på huset af i hvert fald fire firmaer - alle fire er ifølge en aktindsigt hos Ejendomsstyrelsen selskaber, den sigtede har hyret til arbejde for Forsvaret.

Elfirmaet Søndergaard El har tidligere bekræftet at have udført arbejde på ejendommen, men alt er ifølge selskabets direktør foregået efter bogen. De resterende selskaber har afvist at kommentere sagen eller er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Magen til

Udover de fire håndværksfirmaer, er også Tvis Køkkener i Holstebro interessant på grund af den sigtedes nævnte indkøb gennem elfirmaet.

Det er uvist, hvor køkkenerne er endt, men en kilde med kendskab til ombygningen af huset i Midtjylland fortæller, at der i huset har været en køkkenmontør fra Tvis Køkkener til stede for at justere nogle ting.

Over køkkenbordet hænger der endvidere tre PH-lamper i rød. De er tilsyneladende magen til PH-lamper, som den sigtede har købt gennem elfirmaet på ordrer fra Forsvaret.

I maj 2015 faktureres der således i alt fire 'PH 3½-3 Pen 100w E27 rød', på en ordre til Forsvaret, viser ordredata fra elfirmaet.

Ifølge data faktureres lamperne på en ordre fra Forsvaret, der blandt andet dækker 'Indkøbsordre - flytning af belysning'. På samme indkøbsordre ligger blandt også arbejde udført med titlen 'Fousingvej, byg. 13 - tilslutte 5 porte iht tilbud '.

Hverken den sigtede eller Tvis Køkkener i Holstebro har ønsket at medvirke i et interview.