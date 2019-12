Opgørelse: Forsvaret deponerede 1,6 millioner hos elfirma

Ved du noget? Så TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse opbyggede på få måneder store skyggekonti hos elfirmaet Søndergaard El.

Det viser en opgørelse over tre medarbejdere ved styrelsens indkøb gennem elfirmaet, som den tidligere økonomiansvarlige i firmaet Karsten Ravnsgaard lavede, da han var ansat.

Ekstra Bladet er i besiddelse af opgørelsen, der viser, at de tre ansatte på de ni måneder, hvor Karsten Ravnsgaard var ansat, opbyggede betydelige indeståender på skyggekonti.

Mindst to personer fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er politianmeldt i sagen.

Da Karsten Ravnsgaard forlod sin stilling, fordi han ikke mente, at ledelsen tog hans opråb om mulig svindel alvorligt, havde de tre ansatte ifølge opgørelsen 1,6 millioner kroner til gode.

- De (ansatte ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, red.) opbyggede et tilgodehavende hos firmaet ved, at når vi gav et tilbud på at lave en opgave, så blev vi ofte bedt om at fakturere styrelsen for mere, end opgaven kostede.

- Selvom vi fakturerede for et højere beløb, udførte vi dog stadig arbejdet til den pris, vi havde givet tilbud til. Men det overskydende beløb lå så på en konto hos Søndergaard El, hvor dem fra Ejendomsstyrelsen rådede over dem, som de ønskede, siger Karsten Ravnsgaard.

Advarede

Ravnsgaard advarede efter eget udsagn direktøren for elfirmaet om, at det var ulovligt, at der blev opbygget skyggekonti hos firmaet. Men direktøren gjorde ifølge whistlebloweren intet ved problemet.

Til sidst ville Karsten Ravnsgaard ikke længere være vidne til noget, som han fandt kriminelt.

- Jeg tænkte, at jeg bare skulle væk fra det her. Jeg fik rådgivning af en advokat til, at jeg skulle fjerne mig fra det, der foregik, og derfor sagde jeg op for at undgå at blive trukket ind i det, siger han.

Da Karsten Ravnsgaard startede i selskabet i august 2018 var der ifølge opgørelsen et tilgodehavende til de tre ansatte ved Ejendomsstyrelsen på i alt 222.232 kroner. Da han stoppede i april måned i år, var der ifølge opgørelsen 1,6 millioner kroner til gode på skyggekonti.

Ingen mistanke

Søndergaard Els direktør, Brian Søndergaard, udsendte mandag en pressemeddelelse, hvor han indrømmede, at Forsvaret havde haft tilgodehavender hos firmaet, hvor der blandt andet var blevet købt lamper og en drone.

Selskabet havde dog ingen mistanke om, at kontoen blev misbrugt.

'Søndergaard El har aldrig leveret nogle af varerne ved privat personer ved forsvaret. Varerne er altid enten leveret ved forsvaret eller afhentet af forsvarets folk på vores firmaadresse. Søndergaard El har aldrig haft mistanke om at enkelte personer skulle have beholdt nogle af disse varer personligt,' lyder det i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen lyder det videre, at den offentliggjorte liste over tilgodehavender hos elfirmaet fra april viste, at Forsvaret havde omkring 600.000 kroner til gode. Altså en million kroner mindre, end Karsten Ravnsgaards opgørelse viser.

Ekstra Bladet spurgte derfor Brian Søndergaard, hvordan han fik beløbet til at være 600.000 kroner.

'Mht. til det, din kollega Mikkel Ryrsø skriver, så beror det på en misforståelse fra jeres side. Listen viste omkring 600.000,-', skriver Brian Søndergaard i en mail.

Ekstra Bladet er som nævnt i indledningen i besiddelse af listen, som Karsten Ravnsgaard førte.