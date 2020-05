Over 100 lande støtter op om uafhængig corona-undersøgelse

Over 100 lande ønsker en uafhængig undersøgelse af det internationale coronaudbrud.

Det skriver britiske The Guardian.

Det er blandt andet EU, Australien, den afrikanske FN-gruppe med 54 lande og Storbritannien, der ønsker undersøgelsen.

Udmeldingen kommer forud for Verdenssundhedsorganisationen WHO's årsmøde mandag og tirsdag.

I et udkast til en resolution fra årsmødet står ifølge den britiske avis blandt andet, at undersøgelsen skal 'iværksættes tidligst muligt' og indeholde en 'trinvis proces med upartisk, uafhængig og dybdegående evaluering'.

Der står videre, at formålet er at finde 'den zoonotiske (zoonoser er infektionssygdomme, som overføres fra dyr til mennesker, red.) kilde til virusset og introduktionsvejen til den menneskelige befolkning'.

Det gælder blandt andet 'midlertidige værters rolle, samt den rolle, som videnskabelige og fælles feltmissioner har haft.' Resolutionen nævner ifølge The Guardian ikke Kina.

I Kina siger en talsmand for landets udenrigsministerium, Zhao Liljan, at 'det er for tidligt umiddelbart at iværksætte en efterforskning af kilden til udbruddet af coronavirus'.

Zhao siger, at et flertal af verdens lande mener, at pandemien endnu ikke er overstået.

I en separat udmelding hedder det, at Kinas præsident, Xi Jinping, vil holde en videotale senere mandag forud for åbningsceremonien op til WHO's årsmøde.

Virussets oprindelige epicentrum var den kinesiske millionby Wuhan. Dets vej til mennesker har dog været omdiskuteret.

Forskere har peget på en høj grad af genetisk lighed mellem det nye coronavirus og virus fundet i flagermus. Det kan muligvis være hoppet til mennesker med skældyr som mellemvært, lyder en af teorierne.

Samtidig er foregået en storpolitisk ordkrig mellem Kina og USA, hvor sidstnævnte mener, at virusset kan være hoppet til mennesker via et laboratorie i Wuhan - eventuelt ved en fejl. Det er blevet afvist af Kina.

Der ventes en afstemning om forslaget om en uafhængig evaluering tidligt tirsdag. Det skriver det australske nyhedsbureau AAP.

Årsmødet, som normalt holdes i Genève, bliver denne gang afkortet og virtuelt.

Det kommer på et tidspunkt, hvor WHO næppe før har været mere omtalt, og hvor centrale aktører som USA er kommet med stærk kritik og endda har suspenderet økonomisk støtte til organisationen.

Der er tale om årsmøde nummer 73 i FN-organisationen.