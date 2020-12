Overrasker med kæmpekøb af dødsfly

Selv om store dele af verden endnu er lukket ned, er tanken ikke tom hos det irske discount-flyselskab Ryanair, der har åbnet for pengesluserne.

Ifølge BBC har selskabet nemlig øget bestillingen med 75 fly i hos flyproducenten Boieng, således at man nu har 135 Boeing 737 Max-fly i ordrebogen.

En flytype, der har været tvunget til jorden siden marts 2019, efter to fatale ulykker, men nu har fået tilladelse fra den amerikanske luftfartsmyndighed til igen at komme på vingerne. Flyet er endnu ikke godkendt til at flyve i Europa endnu.

Boeings dødsfly på vingerne igen

135 milliard

Og det er ikke småpenge, de skandaleramte fly bliver indkøbt for.

Det samlede køb beløber sig til intet mindre end 135 milliarder kroner.

På et pressemøde i Washington, hvor man præsenterede handlen, beskrev administrerende direktør i Ryanair Michael O'Leary Boeing 737 Max som et 'fabelagtigt fly'.

Men trods den store ordre har han ikke modtaget enorm rabat. Rabatten beskrives nærmere som 'moderat'.

- Vi tror stærkt på, at vi kommer tilbage og derfor er vi endnu tålmodige, lyder det for chef i Boeing David Calhoun.

- Vi føler ikke, at vi behøver at give rabat for at kom ind på markedet.

Både Ryanair- og Boeing-aktien reagerede torsdag positivt på handlen. Ryanair lukkede dagen med et plus på 2,66 procent, mens Boeing-aktien i skrivende stund er på plus 7,92 procent.

