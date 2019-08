Pandoras salg går tilbage i det meste af verden

Salget af Pandora-smykker har været faldende i 2019, hvor den danske smykkekoncern har haft tilbagegang på de fleste store markeder verden over.

Samlet lød Pandoras salg på 9,5 milliarder kroner i første halvdel af 2019.

Det er et fald på lidt over fire procent i kroner og øre, når man sammenligner med samme periode året før.

Men tager man højde for udviklingen i valutakurser og antallet af butikker, er salget bakket med ti procent.

Det viser Pandoras regnskab, der er offentliggjort tirsdag morgen.

Smykkeselskabet havde tilbagegang på store markeder som Storbritannien, Italien, Frankrig, Tyskland, USA og Australien, mens Kina viste en mindre fremgang.

Samtidig er overskuddet næsten halveret til 1,3 milliarder kroner.

Ud over det lavere salg hænger faldet sammen med udgifter til en stor spareplan, der blev sat i søen i november.

Det skal på sigt mindske omkostningerne, men her og nu er der en række udgifter til planen, som spiser af overskuddet.

I planen skal selskabet skære i sit sortiment af smykker og købe varer tilbage fra lagre, forklarer direktør Alexander Lacik til Ritzau Finans.

- Vi har i de senere år lanceret flere ting, end vi har taget ud de senere år. Og det har medført en for lang hale af uproduktive produkter. Vi kommer til at skulle rydde ret så kraftigt op i sortimentet.

- Vi har måske 150 forskellige udtryk af et hjerte - vi behøver nok ikke så mange for at få beskeden igennem, siger han.

For hele 2019 forventer Pandora, at salget falder med mellem tre og syv procent, når man tager højde for udviklingen i valutakurser.