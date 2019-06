Panik på børsen: Blodrøde danske aktier

Aktierne styrtdykker.

Det er billedet, efter handlen på det ledende C25-indeks i Danmark har været åbent i en time, og ifølge en investeringsøkonom i onlinebørsmægleren Nordnet er der tegn på panik.

'De danske aktier lægger ud med et markant fald, og under overfladen er der tydelige tegn på aktiepanik', skriver han i til Finans.

Værst ser det ud for Rockwool International B, H. Lundbeck og begge A.P Møller-Mærsks aktier, der allerede er faldet med mere end tre procent.

Årsagen til det massive fald er en gammel kending. Handelskrigen mellem USA og Kina, hvor der endnu en gang er ballade. I sidste uge meldte Donald Trump ud, at de stadig ikke var parate til at indgå en handelsaftale med Kina.

Kina svarede igen ved at melde ud, at de kunne være klar til at bruge deres dominans inden for såkaldte sjældne jordarter i handelskrigen med USA.

De sjældne jordarter omfatter 17 metaller, der bliver brugt i alt fra genopladelige batterier til telefoner til GPS-udstyr, og Kina sidder tungt på netop disse metaller.

Også i vores nabolande er aktierne faldet stort set over hele linjen. På Stockholm 30 har SSAB A og Ericsson B taget de største tæsk, mens DNO International og Golden Ocean Group Com USD tager huggene i Norge.

