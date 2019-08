Paradise-vinder og kendt rigmand lukker firma efter underskud

Håbet var stort, da den tidligere ‘Paradise’-vinder, Nick Zitouni, i 2017 offentliggjorde, at han havde fået den kendte erhvervsmand Peter Asschenfeldt, med som investor i sin salatbar.

Grabz, som den hed, kunne blive til 'et stort kæde-koncept, som Joe & The Juice og McDonalds'.

Sådan gik det dog ikke. Salatbaren blev undervejs til en cafe, og den er nu endegyldigt lukket helt ned, fremgår det af oplysninger i CVR.

Grabz Aps er således taget under såkaldt frivillig likvidation for et par dage siden, men reelt set blev firmaet allerede lukket ned af Zitouni og Asschenfeldt sidste år, fortæller førstnævnte til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Peter Asschenfeldt oplyser til Ekstra Bladet, at han var passiv investor. Han ønsker ikke at kommentere yderligere. Foto: Jonas Olufson

På et tidspunkt havde de to butikker, og det kostede store investeringer.

Således havde man et samlet underskud på mere end seks millioner kroner for 2017 og 2018 og en negativ egenkapital på mere end fire millioner kroner.

Afviser stort tab

Overfor Ekstra Bladet afviser Nick Zitouni, at han har lidt et stort tab på forretningen, da man har fået solgt aktiverne videre. Asschenfeldt vil kun oplyse, at han var passiv investor.

- Den negative egenkapital er blot fordi, at Peter og jeg valgte at starte en ny butik undervejs, og kastede penge i dette. Det er helt tilbage i 2017, så det er længe siden nu, siger Nick Zitouni og fortsætter.



- Pengene blev allerede smidt i Grabz dengang som en investering i køb og indretning af ny butik, så der er ikke en regning, som skal betales her nu. Vi kiggede bare efter 1,5 års drift på hinanden og var enige om, at butikkerne ikke tjente nok til, at vi kunne åbne en hel kæde. Og så solgte vi det blot, da det ikke var det helt rigtige koncept, siger Zitouni, der ikke vil gå ind i, hvor meget salgsprisen var.

Ændre koncept

Han fortæller, at han og Asschenfeldt hurtigt blev klar over, at man måtte sadle om.

- Vi ville jo gerne have et salatkoncept. men der var ikke takeawaykunder, så vi var nødt til at lave det om til en almindelig cafe. Hele formålet var jo at lave et koncept, der kunne skydes op og skaleres til hele landet og måske også udlandet.