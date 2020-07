Parkeringsfirma i uvejr: Vagthund kræver svar

Forbrugerombudsmanden har sagt, at vi gerne må.

Nogenlunde sådan lød parkeringsfirmaet ParkParks forsvar, da det i sidste uge havnede i gevaldigt stormvejr. Selskabets kunder var mildest talt rasende over, at der pludselig var blevet trukket 300 kroner på deres konto.

Ifølge ParkParks direktør, Michael Buch Sandager, var der dog tale om en ændring i selskabets forretningsmodel, som Forbrugerombudsmanden havde sagt 'o.k' til.

Men det billede kan Forbrugerombudsmanden slet ikke genkende.

- Vi har ikke nogen oplysninger, der peger på, at vi skulle have givet ParkPark sådan en godkendelse. Derfor har vi bedt virksomheden om en redegørelse, så vi kan komme til bunds i sagen, siger Jeppe Hunsdahl, fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden.

Han tilføjer, at ParkPark skal svare på redegørelsen senest på fredag.

Entreprenøren Mads Peter Veiby blev rig på at sælge mobilselskabet M1 til Telmore. Han er både stifter og medejer af ParkPark. Foto: Gregers Tycho

- Slet ikke haft dialog

I sidste uge vurderede Forbrugerrådet Tænk, at ParkParks fremgangsmåde var ulovlig, fordi selskabet ikke på forhånd har fået kundernes samtykke til at trække de 300 kroner.

I den forbindelse udtalte ParkPark-direktør Michael Buch Sandager til Ekstra Bladet, at Forbrugerombudsmanden altså var 'uenig' i, at handlingen krævede kundernes samtykke.

Bag om ParkPark Stiftet i 2013. Har hovedsæde i Aalborg. Med ParkParks app kan man parkere sin bil på parkeringspladser i 15 forskellige kommuner. Selskabet havde i sit seneste regnskab et overskud på 400.000 kroner. I regnskabet skriver revisoren BDO, at selskabet har 'indberettet urigtige momsangivelser til Skattestyrelsen'.

Men hos Forbrugerombudsmanden har man en meget anden opfattelse af dialogen med ParkPark.

- Vores oplysninger viser, at vi slet ikke har haft en dialog med selskabet om det her. Det er også derfor, vi nu har bedt om en redegørelse, siger Jeppe Hunsdahl fra Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmandens opgave er at føre tilsyn med, om virksomheder overholder bl.a. markedsføringsloven.

Fåmælt direktør

Ekstra Bladet har bedt ParkParks direktør, Michael Buch Sandager, forklare forvirringen.

- Jeg har fået en henvendelse fra Forbrugerombudsmanden. Den svarer jeg på, og så synes jeg, at vi to skal lade den sag ligge. Jeg har ikke i sinde at svare dig i en sag, hvor jeg er ved at svare Forbrugerombudsmanden, siger han, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

- Holder du fast I, at I har fået et 'o.k.' fra Forbrugerombudsmanden i den her sag?

- Jeg holder fast i, at vi har rådført os med Forbrugerombudsmanden, som har sagt, at vores fremgangsmåde var god nok.

- Forbrugerombudsmanden fortæller mig, at de slet ikke mener at have drøftet den her sag med jer?

- Jeg har ikke mere at tilføje. Jeg har ikke lyst til at tale med dig. Punktum.

