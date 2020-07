Patricks dårlige selskab: Partner dømt for hvidvask

Patrick Nielsen har haft flere selskaber med en person, der netop er blevet idømt seks års fængsel for at være bagmand i en sag om hvidvask af 350 millioner kroner

Bokseren Patrick Nielsen er kommet i spalterne, efter at han er blevet indlemmet i rockerklubben Satudarah, der igen og igen er blevet kædet sammen med hård kriminalitet.

Afstumpet og forbudt: Sådan er Patrick Nielsens nye klub

Nu kan Ekstra Bladet fortælle, at Satudarah-medlemmerne ikke er det eneste dårlige selskab, han omgås.

Patrick Nielsen har ejet flere selskaber sammen med Demal Ilazovski, som for nylig blev idømt seks års ubetinget fængsel for at stå bag hvidvask for 350 millioner kroner. Foto: Jonas Olufson

En af Patrick Nielsens tidligere forretningspartnere, 38-årige Demal Ilazovski, er således netop blevet idømt seks års ubetinget fængsel for at være bagmand i en kæmpe sag om hvidvask af 350 millioner kroner.

Han har selv erkendt sig skyldig i svindlen, som fandt sted i perioden fra januar 2019 til april 2020.

Patrick Nielsen har tidligere været involveret i flere selskaber - der ikke har relation til hvidvasksagen - sammen med den dømte.

Men bokseren er ikke meget for at tale om deres relation. Da Ekstra Bladet ringer ham op, bliver røret smækket på igen med det samme. Han har ikke svaret på en opfølgende sms-besked om sagen.

'Han er Patricks ven'

Patrick Nielsen og Demal Ilazovski ejede hver en tredjedel af selskabet Reinhard Management ApS indtil efteråret 2019, hvor det blev opløst.

Ifølge CVR-registret var formålet med selskabet at arrangere bokseevents.

Den sidste tredjedel af selskabet var ejet af den kendte forsvarsadvokat Peter Secher.

Den kendte forsvarsadvokat Peter Secher (th.) har været manager for Patrick Nielsen. De har sammen haft to selskaber med Demal Ilazovski, der er dømt for hvidvask.

Men blot 12 dage efter stiftelsen af selskabet - i marts 2019 - vendte advokaten på en tallerken: Han ville ikke længere være med.

'Den ene af deltagerne i selskaberne - Demal Ilazovski - er jeg af forskellige grunde ikke interesseret i at drive selskab med. Jeg ønsker så at sige ikke på nogen måde at have noget som helst med ham at gøre. Han var med, fordi han er Patricks ven, men jeg kan simpelthen ikke leve med det,' skrev Peter Secher i en mail til advokatfirmaet Stakemann, hvor han bad om, at deres fælles selskab blev opløst.

Advokaten har ikke ønsket at oplyse den konkrete grund til, at han pludselig ikke længere ville drive selskab med Demal Ilazovski.

Blev valgt som advokat

Trods de kølige følelser mellem de to valgte Demal Ilazovski dog netop Peter Secher som forsvarsadvokat, da førstnævnte i juni 2020 blev anholdt og sigtet for hvidvask.

Men det er der ikke noget underligt i, mener Peter Secher.

- Der er trods alt forskel på at være forsvarsadvokat for en person og så drive virksomhed med vedkommende, siger han.

Den kendte advokat Peter Secher ville i marts 2019 ikke drive selskab sammen med Demal Ilazovski. Et år senere blev han dog den nu dømte svindlers forsvarsadvokat. Foto: Anita Graversen/Ritzau Scanpix

- Men et år tidligere ville du ikke have noget som helst med ham at gøre.

- Det var bare et forsøg på at få ham væk fra mig. Og man må jo sige, at min mistanke om, at ikke alt var, som det skulle være, senere er blevet bekræftet. Jeg kan sige, at jeg tidligere har forsvaret Demal i en færdselssag, hvor han blev frifundet for at køre for hurtigt. Så på den måde finder jeg det naturligt, at han senere spurgte mig om hjælp.

- Da du skrev mailen om, at du ikke ville have noget med Demal Ilazovski at gøre, havde du da mistanke om, at han var involveret i den hvidvask, som han senere blev dømt for?

- Nej, jeg havde absolut ingen anelse. Og jeg kan jo konstatere nu, at det havde politiet heller ikke.

Partnere under hvidvaskperiode

Patrick Nielsen og Demal Ilazovski har været involveret i virksomheder sammen siden sommeren 2016.

Her indtrådte bokseren i bestyrelsen i konsulentvirksomheden Innovessi ApS, hvor Demal Ilazovski var både ejer og direktør. Det selskab blev taget under likvidation i 2019.

Desuden ejede de sammen holdingselskabet Reinhard Holding ApS, som blev opløst i december 2019.

De to drev altså virksomhed sammen i den periode, hvor Demal Ilazovski samtidig var dybt involveret i at hvidvaske 350 millioner kroner, der stammede fra kriminalitet.

Hvidvasken skete igennem tre selskaber - CCS Group, RR Staffers og Uniqueva - som modtog penge fra kriminelle aktiviteter og overførte dem til udlandet.

Patrick Nielsens tidligere forretningspartner fik dommen parallelt med en anden bagmand i sagen, Kemal Cagatay Karaman, der også skal i en tur i spjældet i seks år.

To andre mænd er også blev dømt i sagen, men har fået mildere domme på henholdsvis fem og to et halvt års fængsel.

