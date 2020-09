Perus præsident overlever endnu et forsøg på afsættelse

Perus præsident, Martín Vizcarra, er blevet frifundet i en rigsretssag mod ham, da hans modstandere ikke kunne samle det nødvendige antal stemmer for at fjerne ham fra magten.

Efter en ti timer lang debat i kongressen fredag lokal tid, hvor Vizcarra afgav kort forklaring i begyndelsen, har kun 32 stemt for hans afskedigelse. 78 stemte imod, mens 15 undlod at stemme.

Oppositionen havde brug for 87 ud af 130 mulige stemmer for at afskedige den populære leder.

Vizcarra stod over for beskyldninger i en bizar svindelsag om lækkede optagelser, som tydede på en forbindelse mellem præsidenten og en ret ukendt sanger ved navn Richard Swing, som angiveligt havde modtaget store beløb af det offentlige.

Præsidenten blev beskyldt for at have svigtet 'moralsk'.

Før fredagens afstemning insisterede Vizcarra på, at han var uskyldig, at han ikke havde gjort noget ulovligt.

Det var kongressen i Peru, der i sidste uge stemte for en rigsretssag.

Perus kongres består af et kludetæppe af partier fra højre og venstre side af det politiske spektrum, og der er intet klart flertal.

Kongresmedlemmerne havde inden afstemningen lyttet til optagelser af samtaler mellem præsident Vizcarra og højtstående embedsmænd.

Vizcarra, som har siddet på magten i to år, overlevede sidste år et andet forsøg på at få ham afsat.

Rigsretssagen har fundet sted i en kritisk periode, hvor Peru kæmper med et af verdens værste coronavirusudbrud og en dyb recession.

Ifølge Johns Hopkins University er Peru verdens hårdest ramte land målt på dødelighed. Der er omkring 95 coronarelaterede dødsfald per 100.000 indbyggere.