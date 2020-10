Politianmeldt forstander forlader borgmester-parti

For få måneder siden var Morten Ulrik Jørgensen både forstander på kostskolen Havregården i Nordsjælland og et fremtrædende medlem af borgmesterpartiet i Gribskov Kommune.

I dag er han ikke længere nogen af delene.

Tidligere på måneden blev han bortvist fra skolen, og i sidste uge blev han desuden politianmeldt af bestyrelsen, efter Ekstra Bladet og DR havde afsløret horrible forhold for børnene på Havregården.

I dag har Morten Ulrik Jørgensen så også set sig nødsaget til at trække sig fra sit parti Nyt Gribskov. Det bekræfter hans nu tidligere partifælle, Gribskov-borgmester Anders Gerner Frost.

'Morten udtræder af Nytgribskov, da han er bange for, at de sager der blæser omkring ham i øjeblikket, vil skade det parti Morten holder af, og om nogen har været med til at skabe,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Borgmester Anders Gerner Frost - der er ejendomsmægler og har medvirket i TV-programmet Hammerslag - har ikke svaret på, om han har opfordret Morten Ulrik Jørgensen til at trække sig.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra hovedpersonen, der fortsætter i byrådet som løsgænger.

Gribskovs borgmester, Anders Gerner Frost, har ikke ønsket at svare på, om han har opfordret Morten Ulrik Jørgensen til at trække sig. Foto: Lars Krabbe

Heftig kritik

Morten Ulrik Jørgensen er kommet i vælten, efter at voldsomme beretninger fra Havregården i sidste uge begyndte at pible frem.

Her kunne Ekstra Bladet og DR blandt andet afsløre, at skolen i længere tid har været præget af overgreb, mobning og vold.

Samtidig kom det frem, at Morten Ulrik Jørgensen selv har taget meget usædvanlige metoder i brug.

Han fik blandt andet hård kritik for at have væltet børn ud af sengen og for at være mødt op til en fastelavnsfest udklædt som ubåds-morderen Peter Madsen.

Den mangeårige forstander er desuden mistænkt for at have dækket over seksuelle overgreb på skolen.

Til en fastelavnsfest på Havregården i 2018 kom forstander Morten Ulrik Jørgensen udklædt som morderen Peter Madsen med en afrevet arm på ryggen. Privatfoto

Blev politianmeldt

Torsdag i sidste uge valgte bestyrelsen på Havregården så at politianmelde Morten Ulrik Jørgensen for fysiske magtanvendelser og økonomiske forhold.

- Havregårdens bestyrelse har over den seneste tid modtaget en række henvendelser med oplysninger, som har deres udspring i den daværende forstanders ageren. Dem beder vi nu politiet om at belyse. Vi er ikke selv i stand til at finde ud af, hvad der er op og ned i de her sager, og derfor videregiver vi dem nu til de relevante myndigheder, sagde formand Jonas Fedder Witt i den forbindelse til Ekstra Bladet.

Morten Ulrik Jørgensen ønskede i den forbindelse blot at sige, at anmeldelsen 'kom bag på ham'.

Morten Ulrik Jørgensen har i mange år været medlem af byrådet i Gribskov Kommune. Han er i dag formand for kommunens udvalg for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Privatfoto

