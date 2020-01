Politiet kræver rekordstraf til skandaledirektør

Hvis det står til Bagmandspolitiet, skal Lars Nørholt idømmes den strengeste straf for økonomisk kriminalitet nogensinde.

Det kom frem onsdag formiddag i Østre Landsret, hvor ankesagen mod den direktør i lysfirmaet Hesalight startede.

Hovedpersonen blev for et år siden idømt syv års ubetinget fængsel i byretten i Roskilde for blandt andet dokumentfalsk og bedrageri for 350 mio. kr. Dermed kom Lars Nørholt op på siden af Stein Bagger på listen over de hårdeste straffe for økonomisk svindel.

Sådan fik direktør svindeldom i Stein Bagger-klassen

Men foran de tre dommere og fire domsmænd i landsretten oplyste anklager Nathalie Elias, at Bagmandspolitiet ikke er tilfredse.

”Anklagemyndighedens påstand er, at straffen skal skærpes,” fortalte hun.

Modsat kræver Lars Nørholts advokat, Christian Laubjerg, at klienten bliver frikendt.

Falske kontrakter

Den tidligere lampedirektør er tiltalt for svindel for mere end 550 mio. kr.

Hovedanklagen er, at han ifølge Bagmandspolitiet i 2014 og 2015 vildledte investorer som Pensam, Danske Bank og Pensiondanmark til at låne Hesalight ca. 600 mio. kr.

Hesalights hovedkontor i Roskilde blev 18. november 2016 ransaget af Bagmandspolitiet. Selskabet gik konkurs samme dag. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Ifølge politiet blev investorer dog lokket med regnskaber, der var pumpet op med falske kontrakter med bl.a. den globale kaffekæmpe Starbucks.

Desuden lyder anklager på, at Lars Nørholt uberettiget har trukket 15 mio. kr. ud af statskassen i momsrefusion. Og at han i strid med alle aftaler har overført 61 mio. kr. fra Hesalights kasse til sin egen privatøkonomi.

Flere retstvister

Straffesagen i Østre Landsret er blot én af de retslige tvister, som er opstået i kølvandet på Hesalights kollaps i 2016.

I byretten i Roskilde verserer en anden sag, hvor Lars Nørholt og selskabets tidligere bestyrelse og revisor er stævnet med krav om erstatning på 200 mio. kr.

Se også: Nu begynder slagsmålet: Hesalight-ledelse risikerer regning på 200 mio

Sagen er anlagt af advokatfirmaet Bruun & Hjejle, som er kurator i boet efter Hesalight.

Herfra lyder anklagen, at Lars Nørholt har begået en stribe handlinger, som gør ham ansvarlig for selskabets konkurs, mens bestyrelsen ifølge advokaterne har undladt at holde opsyn med direktøren.

Den sag ventes afgjort i slutningen af marts 2020, mens landsretssagen mod Lars Nørholt afsluttes nogle måneder senere.