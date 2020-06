Politiet vil fængsle kvinde i seks år for hvidvask

Ifølge politiet har en 47-årig kvinde sørget for, at russere har hvidvasket millioner af kroner gennem Danmark. Hun kræves nu fængslet i seks år

I sidste uge blev to mænd dømt til fængsel i samlet syv år for at have hvidvasket 350 millioner kroner for kriminelle bagmænd.

Nu håber Bagmandspolitiet at opnå et lignede resultat en anden sag, der verserer i Retten på Frederiksberg.

Her er en 47-årig kvinde mistænkt for at have hjulpet russere med at hvidvaske 166 millioner kroner gennem Danmark. Politiet kræver hende idømt op til seks års fængsel. Det skriver DR.

Også kvindens søn og en tidligere bogholder håber politiet at kunne sætte i fængsel. De tre nægter sig skyldige.

- Den eneste logiske forklaring på, at alle de her penge er sendt igennem Danmark som mellemstation, har været at sløre, hvor pengene kommer fra, siger Rasmus Maar Hansen, anklager hos Bagmandspolitiet, til DR.

Sagen mod den 47-årige kvinde har de seneste måneder kørt i Retten på Frederiksberg. Foto: Mogens Flindt

Sigtet i anden sag

Sagens centrum er fire danske selskaber, som fra ydersiden har lignet velfungerende forretninger.

Ifølge politiet har selskaberne dog ikke haft nogen reel aktivitet, men har derimod været brikker i et internationalt hvidvask-netværk.

- Vores beviser viser, at de ikke var interesseret i kunder, fordi der var tale om et lukket netværk, hvor der blev ført penge rundt, siger anklager Rasmus Maar Hansen til DR.

Der ventes dom i sagen i løbet af sommeren.

Den 47-årige kvinde, som er sagens hovedmistænkte, er også sigtet i en anden sag. Og her er tale om helt andre beløb. Det drejer sig således om hvidvask for 30 milliarder kroner, som angiveligt er ført gennem Danske Banks fillial i Estland.