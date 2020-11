Politikere vil straffe flyselskaber

I weekenden har SAS meddelt, at flyselskabet ikke når at tilbagebetale alle passagerer med aflyste flyafgange inden fristen, som udløber søndag.

2. oktober satte Trafikstyrelsen således en frist for, hvornår en række flyskaber skal have tilbagebetalt passagerer, som har fået deres flyafgang aflyst i forbindelse med coronakrisen.

Fristen blev sat for at give kunder klarhed over, hvornår de senest kunne forvente at se deres penge igen.

Den første frist blev sat til 15. november.

Hvis ikke der bliver tilbagebetalt, vil flyselskaberne blive politianmeldt, har Trafikstyrelsen meddelt.

SAS' manglende tilbagebetalinger har fået SF's transportordfører, Anne Valentina Berthelsen, til at miste tålmodigheden med flyselskaber, der holder på kundernes penge.

- Kunderne skal have deres penge tilbage nu. Og hvis ikke de kan få det hurtigst muligt og inden for de frister, vi sætter, så må der løbe renter på, siger hun.

SAS lukkede i midten af marts en række ruter og sendte 10.000 medarbejdere hjem. Video: TT via Ritzau Scanpix

Helt konkret vil SF ifølge Berthelsen indføre strafrenter for SAS og andre flyselskaber, som ikke overholder tidsfristerne for tilbagebetalingerne.

Forslaget er tidligere blevet foreslået af Forbrugerrådet Tænk.

Anne Valentina Berthelsen (SF) forventer også, at transportminister Benny Engelbrecht (S) tager initiativ til, at muligheden for strafrenter bliver drøftet både blandt Folketingets partier, og de partier som er med til drøfte corona følgevirkningerne.

- Noget skal i hvert fald ske, for flyselskaberne har fået flere advarsler i forhold til, at de bliver nødt til at få tilbagebetalt de kunder, som skal have penge tilbage. Og det har de så stadigvæk ikke fået gjort.

- Derfor skal der et økonomisk incitament til, at de kommer i gang (med at tilbagebetale pengene til deres kunder red.), siger hun.

Flybranchen har været hårdt ramt som følge af coronakrisen, som har sat en stopper for et hav af flyrejser verden over.

Ifølge SAS' trafiktal fløj 602.000 passagerer med selskabet i oktober. Det er 79 procent færre end samme måned året før.

Anne Valentina Berthelsen (SF) siger også, at det 'langt hen ad vejen er forståeligt, at flyselskaberne har det hårdt'.

- Men jeg synes ikke, det er forståeligt, at de gang på gang ikke overholder frister og aftaler, siger hun.