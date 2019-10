Politisk kommentator og radiovært går konkurs

Værten på Radio24Syv-programmet 'Det Røde Felt', Lars Trier Mogensen, holder sig ikke tilbage for at kritisere lemfældig omgang med danskernes skattekroner.

Men han har selv for nylig sendt en regning videre til statskassen for at rydde op i sit eget selskab.

Det skriver Finans.

Lars Trier Mogensen undlod nemlig at indsende årsregnskab for sit selskab Trier Mogensen IVS, og det fik Erhvervsstyrelsen til at advare om, at selskabet kunne blive sendt til tvangsopløsning.

Ifølge Finans hørte styrelsen dog intet fra Lars Trier Mogensen, og selskabet blev tvangsopløst og senere begæret konkurs i december 2017.

En kurator skulle derfor rydde op i selskabet, og regningen til statskassen lyder på 30.562 kroner.

Og det er kritisabelt, når virksomhedsejere ikke sørger for selv at få lukket deres selskaber ned, men i stedet sender regningen videre til statskassen, mener Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i Danske Revisorer.

- Vi ser i disse år mange tvangsopløsninger og konkurser i de danske selskaber. Det skyldes blandt andet, at en del ejere så at sige 'lader det sejle' i deres selskaber ved ikke at aflevere lovpligtigt årsregnskab eller ikke selv sørge for at lukke deres selskab ordentlig ned.

- Det er skidt, for regningen for tvangsopløsningen betales af statskassen, siger han til Finans.

I øjeblikket er 2800 IVS-selskaber under konkursbehandling, og regningen ender ender formentlig hos staten, der årligt bruger et trecifret millionbeløb på at rydde op efter konkursramte og tvangsoplyste selskaber.

Lars Trier Mogensen har over for Finans afvist at kommentere sagen.

