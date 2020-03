Populære legeklodser sender guldregn over Lego-familien

Vækst hos legetøjsproducenten Lego har sidste år været med til at give en stor stigning i overskuddet hos Kirkbi-koncernen, der ejer 75 procent af Lego.

Samlet har Kirkbi-koncernen tjent 16,8 milliarder kroner. Det viser regnskabet, der er offentliggjort tirsdag morgen.

Det er næsten en fordobling i forhold til overskuddet året før på 8,7 milliarder kroner.

- Kirkbi-koncernens resultat for 2019 er meget tilfredsstillende, lyder det fra Søren Thorup Sørensen, der er administrerende direktør hos Kirkbi.

- Vi glæder os over resultatet, vel vidende at virkeligheden i dag - tre måneder inde i 2020 - ser ganske anderledes ud på grund af den nedlukning, der er afledt af Covid-19, siger han med henvisning til udbredelsen af coronavirus.

Ifølge regnskabet er væksten blandt andet drevet af fremgang i både salg og indtjening hos Lego, der er kendt rundt i verden for sine kulørte legeklodser.

Alle Legos markeder oplevede sidste år omsætningsvækst. Det gjaldt også Kina, hvor fremgangen var særligt høj.

Legos vækst har kastet ekstra penge ned i lommerne på Kirkbi-koncernen, som foruden Lego også har ejerandele i blandt andet Legoland-parkerne på grund af sine investeringer i selskabet Merlin Entertainments.

Sidste år satte Kirkbi-koncernen sig endnu tungere på Legoland-parkerne. Selskabet lagte nemlig mange milliarder på bordet for at øge sin ejerandel i Merlin Entertainments til 50 procent fra 30 procent.

På grund af den nuværende situation, hvor coronavirus skaber stor nervøsitet og uro rundt om i verden, så er nye investeringer midlertidigt sat på pause.

- Jeg tror, at med den usikkerhed, vi alle oplever lige nu, så er det ikke tidspunktet, hvor man skal være modig og kaste sig ud i nye aktiviteter.

- Fokus hos os er på at beskytte de ejerskaber, vi har, og hjælpe de virksomheder, vi er medejere af. Derfor er fokus på at træffe ansvarlige og rationelle beslutninger i den her usikre periode, siger Søren Thorup Sørensen.

Kirkbi-koncernen fungerer som en slags pengetank for Kirk Kristiansen-familien, som grundlagde Lego. I dag er familien blandt de rigeste i Danmark.

Både tredje og fjerde generation i Kirk Kristiansen-familien har i dag aktive roller i Kirkbi-koncernen i form af forskellige bestyrelsesposter.

Kjeld Kirk Kristiansen, tredje generation i familien, er bestyrelsesformand for Kirkbi-koncernen. Sønnen Thomas Kirk Kristiansen er menigt medlem af bestyrelsen.