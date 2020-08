Populært dansk modefirma skovler millioner ind

Modebrandet Samsøe & Samsøe fortsætter med at tjene millioner - dog i mindre grad end normalt

Selvom det danske modebrand Samsøe & Samsøe ligesom så mange andre fra sin branche har oplevet svære tider grundet corona-krisen, så kan det danske tøjmærke trods alt glæde sig over, at 2019 var endnu et godt år økonomisk set.

Knap 28 mio. kr. lyder overskuddet på i Samsøe & Samsøe Holding, fremgår det af et nyt regnskab.

Overskuddet er dog markant lavere end tilfældet har været de seneste mange år.

Forrige år tjente man eksempelvis 45 mio. kr., hvilket er det niveau, som resultaterne hidtil har ligget på.

I regnskabet skriver ledelsen, at resultatet er 'påvirket af øgede omkostninger hidrørende fra investeringer til udbygning af distributionen i udlandet, samt til forbedring af de digitale løsninger.'

Samsøe & Samsøe er ejet af Peter Sextus Rasmussen og Per Ulrik Andersen, der begge er blevet hovedrige på tøjfirmaet.

I 2000 var Samsøe & Samsøe i dyb krise og på randen af konkurs. Men så overtog makkerparret forretningen, og siden er det kun gået én vej.

Samlet set har man tjent mere end 200 mio. kr. de seneste fem år.