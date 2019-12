Postnord-chef fyret og politianmeldt for flaskefusk

Fusk med pantflasker koster både jobbet og en politianmeldelse for en chef hos Postnord.

De mange tusind flasker stod på et lager i Glostrup, og postfirmaet havde egentlig besluttet, at de skulle doneres til et velgørende formål. Men i stedet endte de på chefens private bopæl, hvor han ifølge Postnord gik i gang med at score gevinsten på omkring 30.000 kr. til sig selv.

Ekstra Bladet afslørede ham ved en pantstation i Køge, og han blev kaldt til samtale mandag formiddag.

- Den pågældende medarbejder er fyret, og vi vil sørge for, at sagen bliver politianmeldt, lyder det fra Postnords presseafdelingen, som indtil videre ikke har andre mistænkt for at deltage i fupnummeret.

- Alt tyder på, at han har handlet på egen hånd.

Postnord har tidligere udtalt, at de betragter chefens flaskepant som en 'tyverisag'. Flaskerne stammer fra et konkursbo og tilhører postfirmaet.

'Jeg er ikke nogen tyveknægt'

Ekstra Bladet har talt med den nu fyrede chef, som for kort tid siden forlod mødet med Postnord.

- Hvad siger du til, at Postnord har fyret dig, og at de har tænkt sig at melde sagen til politiet?

- Det er sådan, det er, siger han.

- Har du en kommentar til, om det passer? Sidst, vi talte med dig, benægtede du jo alt.

- Det er også rigtigt. Jeg er ikke nogen tyveknægt.

- Du har været til samtale hos Postnord i dag, og de tror så ikke på din forklaring?

- Jeg synes, politiet skal beslutte, hvad der er op og ned i det her. Der er selvfølgelig ikke sket noget ulovligt.

- Handlede du alene med pantflaskerne, eller var der andre inde over?

- Jeg har ikke lyst til at snakke mere om det. Politiet skal afgøre, hvad der er op og ned.

Undersøgelse for svindel

Sagen kommer, kun en uge efter at transportminister Benny Engelbrecht (S) varslede en ekstern undersøgelse af Postnord Danmark. Det skete, efter at flere politikere modtog et anonymt brev med specifikke anklagepunkter om svindel i postfirmaet.

Brevet fra den hemmelige afsender - som Ekstra Bladet er i besiddelse af - fylder omkring et A4-ark. Det indeholder en række alvorlige anklager om svindel og nepotisme.

Hovedsageligt handler anklagerne om, at Postnord angiveligt sammenblander den del af forretningen, som handler om det befordringspligtige område – udbringning af breve og pakker efter aftale med staten – med Postnord Logistics, som udfører andre logistikopgaver.

Transportminister Benny Engelbrecht fik torsdag over 100 millioner kroner fra Folketingets finansudvalg til at forlænge den nuværende postaftale med Postnord frem til sommeren 2020.

Postfirmaet har tidligere afvist samtlige anklager i det anonyme brev.

'Der er tale om absurde anklager i et anonymt brev, som er helt grundløse. Alle påstandene i brevet er forkerte og er afsendt anonymt af en person uden indsigt i de faktiske forhold. Postnord kan tilbagevise alle anklager i brevet', skrev Peter Kjær Jensen, administrerende direktør i Postnord Danmark, til Jyllands-Posten.