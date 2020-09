Prestigebyggeri: Politiet ransager flere adresser

Ved du noget om sagen eller tilfælde af groft byggesjusk, så skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk

Mistanke om dokumentfalsk i forbindelse med et prestigebyggeri på Amager er ifølge Københavns Politi årsag til, at politiet onsdag har ransaget en række adresser.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det er entreprenøren Bach Gruppen, der står for byggeriet, som er centrum i sagen om alvorlig byggesjusk.

Og det er ifølge Ekstra Bladets oplysninger ejendomme med relation til Bach Gruppen, der er blevet ransaget i København, Viborg og Rødby onsdag.

- Vi efterforsker en sag om mulig dokumentfalsk i forbindelse med et større byggeri i København. Det er som led i den efterforskning, at vi i dag har udført en større ransagningsaktion, udtaler vicepolitiinspektør Jesper Beuschel i pressemeddelelsen.

I forbindelse med ransagningerne har politiet også afhørt i alt 13 personer, men ingen personer er endnu blevet sigtet.

- Det er selvfølgelig en sag, som vi tager yderst alvorligt. Vi har på nuværende tidspunkt ikke rejst sigtelser, men efterforskningen fortsætter, udtaler Jesper Beuschel videre.

Genbrugsbeton

Undersøgelser foretaget af Teknologisk Institut for Københavns Kommune har dokumenteret, at der i bygningens fundament er fundet beton, der har en langt lavere styrke, end hvad der blev anbefalet og godkendt til byggeriet.

I en rapport fra Teknologisk Institut bliver det blandt andet beskrevet, at der i fundamentet er fundet 'genbrugsbeton'.

Ekstra Bladet kunne i sommer afsløre, at Bach Gruppen var blevet meldt til politiet af Københavns Kommune, fordi selskabet med hovedkontor i Viborg ikke kunne redegøre for, hvilken type beton selskabet havde brugt til fundamentet.

Kommunen bad entreprenøren redegøre for byggeprocessen efter en henvendelse fra en whistleblower, der hævdede, at der var fusket med fundamentet.

Senere kunne Ekstra Bladet fortælle, at Københavns Kommune på baggrund af dialog med whistlebloweren bad Københavns Politi om at overveje, hvorvidt der var grundlag for at starte en efterforskning af, om der også var sket dokumentfalsk.

Politiet bekræftede senere over for kommunen, at man nu efterforskede Bach Gruppen for dokumentfalsk, fremgik det af et fortroligt notat.

Starter undersøgelse

Bach Gruppen beklagede sig i foråret til kommunen over, at den var skredet til politianmeldelsen af entreprenøren, idet sagen ifølge Viborg-selskabet bundede i afpresning.

Det fremgik da også af et anklageskrift, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, at en mand ganske rigtigt er blevet tiltalt for forsøg på ulovlig tvang mod netop Bach Gruppen.

Det strafbare skulle ifølge anklageskriftet være sket mellem 23. og 27. december 2019. Hvorvidt der er sammenfald mellem den tiltalte i sagen og whistlebloweren er dog uvist.

Prøverne fra Teknologisk Institut af fundamentet viste betonstyrker, der stemte godt overens med de typer af beton, som whistlebloweren over for kommunen havde hævdet, var blevet brugt til byggeriet.

På baggrund af rapporten fra Teknologisk Institut, meldte Bach Gruppen ud, at selskabet mente at være blevet svindlet af dets datterselskab BG Beton.

I en pressemeddelse fra selskabet 21. august lød det blandt andet, at rapporten fra Teknologisk Institut 'stærkt indikerer, at personer i datterselskabet BG Beton har forfalsket eller afgivet ukorrekte fakturaer, følgesedler og bestillingssedler i forbindelse med leverancer af beton til byggeriet i 2018.'