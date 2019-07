Problemer i pengetanken: Ballade med bortkommen bogføring og skat

Det sejler fortsat i tobaksenkes pengetank: - Det er man ikke særlig glad for i Skat, fastslår ekspert, som undrer sig over Tineke Færch & co's adfærd

Én skattesag om millioner er foreløbigt afgjort. Nu har den styrtende rige Tineke Færchs selskab fået endnu en på halsen.

’Selskabet har i strid med kildeskatteloven forsømt sine forpligtelser til at indeholde og indberette kildeskat af udbetalt løn, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor’, skriver revisor i det seneste regnskab.

Af regnskabet fremgår det også, at skattespørgsmålet omhandler udbetalt løn på i alt 840.000 kroner.

– Dvs. at skatten på ca. 400.000 ikke er afregnet til Skat. Det er man ikke særlig glad for i Skat, og det kan give en administrativ bøde. Det er ikke noget problem for det her selskabs overlevelse, men bare endnu et element på den der notesblok, hvor der står roderi, siger adjunkt på Institut for Regnskab på CBS Leif Christensen til Ekstra Bladet.

Han refererer til det mangeårige regnskabsrod, som den nu afgjorte skattesag har skabt som følge af et køb af luksuslejligheder til tobaksenkens søn, Erik Stener Færch.

Forsøger rekonstruktion

Hans far blev rig på aktier fra Skandinavisk Tobakskompagni og overlod en svimlende formue til sin hustru. De bugner i hendes selskab SF-Gruppen, som bedst kan betegnes som en pengetank.

Mens fru Færch selv slukkede sin sidste smøg for længe siden, pulser sønnike videre. Han har adskillige gange været rygende uenig med mors rådgivere hjemme i barndomshjemmet i Vedbæk, som også huser pengetanken kaldet SF-Gruppen.

De nyeste rådgivere har da med det seneste regnskab også rigeligt at se til. Udover den nye skatteballade tager revisor forbehold for værdiansættelsen af en dattervirksomhed, som ifølge SF-Gruppen er 27 millioner kroner værd.

’På tidspunktet for aflæggelse af moderselskabets årsrapport for 2018 har den udenlandske dattervirksomhed ikke aflagt årsregnskab for 2018, idet et betydeligt omfang af datterselskabets bogføringsmateriale er bortkommet. Ledelsen arbejder på at rekonstruere bogholderiet, så det kan danne grundlag for et årsregnskab vedrørende 2018 for datterselskabet. Det er p.t. uvist om bogholderiet kan rekonstrueres’, lyder det.

Shit happens

Skatteadvokat Torben Bagge har tidligere bemærket, at 'det lyder, som om der foregår festligheder af forskellig karakter' i tobaksenkens pengetank. Både han og Leif Christensen bemærker, at ’shit happens’, og at et bogholderi kan forsvinde, men:

– Hvorfor påkalde sig opmærksomhed på det her i stedet for stille og roligt og ordentligt at klare det på de indre linjer uden at skulle udstille sådan noget i et regnskab. For når selskabet har penge nok, er der ingen grund til at lave ballade på denne her måde, siger Leif Christensen.

Min kones skyld

Ekstra Bladet 23. juli 2019.

Ifølge Erik Stener Færch er datterselskabet, som mangler bogføring, et ejendomsselskab.

– Datterselskabet er der investeret 27 millioner i. Det er sket efterhånden, som der er købt ejendomme. Et hus og tre lejligheder - alle sammen på de bedste lokationer langs med kysten fra Lissabon og ud til Cascais, fortæller tobaksarvingen, som i lighed med tidligere beskylder sin kone for at bære ansvaret for den manglende bogføring.

Hende forsøger han efter eget udsagn at blive skilt fra, ligesom moderens selskab har pudset advokater på hende i forlængelse af den tidligere skattesag.

Ekstra Bladet har gentagne gange forgæves forsøgt at få ekskonens udlægning af sagerne.