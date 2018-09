Professor forsvarer Danske Bank: Får forskningsstøtte fra banken

En professor fra CBS er kommet i modvind, efter han har kritiseret mediernes dækning af skandalen i Danske Bank og det er kommet frem, at det forskningscenter, han er bestyrelsesformand for, selv har modtaget støtte fra banken

Danske Bank er ikke den mest populære bank blandt befolkningen i disse tider.

Efter flere afsløringer om hvidvask for mange millarder i bankens estiske filial har kritkken haglet ned over banken både i medierne og på gader og stræder.

Det har fået en professor til at mane til besindighed i medierne. Hans forskningscenter har dog selv modtaget støtte fra Danske Bank.

Efter Danske Bank skandalen: Otte-dobler bøde for hvidvask

Steen Thomsen, der er professor og bestyrelsesformand for Center for Corporate Governance på Copenhagen Business School har skrevet en kronik i Børsen, hvor han beder om at sætte Danske Bank fri fra gabestokken. Kronikken har efterfølgende fået meget kritik.

Steen Thomsen mener, at han er blevet misforstået, og at kronikken ikke var en besked til medierne, men til Danske Bank.

- Mit budskab var: Ro på i Danske Bank, I skal passe på med, hvem I fyrer, og hvad de laver om, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg kritiserer medierne, fordi jeg mener, deres dækning har været ensidig.

- Er det et forsvar af bestyrelse og ledelse i Danske Bank?

- Der er kommet nye oplysninger frem siden, jeg skrev kronikken og det er ikke noget kønt syn i rapporten. Der har været mange advarselslamper.

- Jeg siger ikke, at der ikke er blevet lavet fejl, for det er der – det er indiskutabelt.

Borgen sviner Borgen: - Danske Bank må jo tro, vi er idioter!

Forskningsstøtte fra Danske Bank

Professoren nævnte ikke i kronikken, at Center for Corporate Governance har modtaget forskningsstøtte i millionklassen fra Danske Bank.

Derudover er Steen Thomsen på CBS' hjemmeside listet som deltager på et forskningsprojekt, der har modtaget støtte fra Danske Bank.

Det afviser Steen Thomsen dog.

- De forskningsprojekter jeg har gang i er ikke finansieret af Danske Bank, siger han.

På CBS' hjemmeside står Steen Thomsen som deltager på et forskningsprojekt støttet af Danske Bank. Det afviser han selv blankt. Skærmbillede

- Der er nogle af mine kollegaer, der har gang i noget forskning, der er finansieret af Danske Bank, siger Steen Thomsen og stiller sig uforstående over for, at han er listet som deltager i projektet.

- Men det center, du er bestyrelsesformand for får stadig penge af Danske Bank. Burde du så ikke holde dig ude af diskussionen, fordi det kan efterlade jer med et troværdighedsproblem?

- Hvis der er noget, jeg mener, bør jeg sige det uanset hvad.

- Det, man kan diskutere, er, at jeg i kronikken burde have skrevet ’for resten er der nogle af mine kollegaer, der er finansieret af Danske Bank.’ Det er der nogen, der mener, jeg burde have gjort, men det virker på den anden side underligt, hvis jeg skriver sådan.

Vil du fremover holde dig fra at kommentere sagen?

- Jeg har skrevet en kronik og det er det. Jeg har ikke tænkt mig at blande mig mere i den debat.