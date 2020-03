Prognose: Coronakrisen vil gøre 30.000 arbejdsløse i 2020

Coronakrisen vil sende dansk økonomi ud i den største nedtur siden finanskrisen i 2009.

Det vurderer Jyske Bank i en prognose, hvor bankens økonomer har forsøgt at beregne konsekvenserne af coronakrisen.

Vurderingen er, at Danmarks bruttonationalprodukt (bnp), der er et udtryk for størrelsen på økonomien, vil skrumpe med 3,3 procent i 2020. Til sammenligning lød dykket på 4,9 procent i 2009.

Jyske Bank vurderer, at ledigheden vil være steget med 30.000, når kalenderen skifter til 2021. Ledigheden vil dermed stige til 135.000 personer.

Banken understreger, at prognosen er ekstrem usikker, da der ikke er erfaringer fra lignende kriser at trække på.

- Det vil være et enormt slag for dansk økonomi på kort sigt.

- Den dag, man åbner op igen, vil der komme fremgang igen, men problemet er, at der uanset hvad vil gå virksomheder og arbejdspladser tabt, som ikke kommer igen, siger Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank.

Prognosen er baseret på, at samfundet vil begynde at åbne fra starten af maj, og derfra vil nedturen så småt stoppe og blive vendt til stor fremgang i anden halvdel af året.

Det er især detailhandlen - minus dagligvarebutikker - frisører, hoteller, restauranter og kulturlivet - for eksempel koncertarrangører og sportsklubber - der bliver hårdt ramt.

Når man udregner bnp, tælles den offentlige sektor med, og derfor vil det også trække ned, at blandt andet daginstitutioner og skoler er lukkede.

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker, der blandt andet giver mulighed for kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere og faste udgifter til virksomheder, der er hårdt ramt af krisen.

Det vil afbøde en del af nedturen i Danmark.

- Under normale omstændigheder ville der være et endnu større fald i beskæftigelsen, når aktiviteten falder så voldsomt, og det er her hjælpepakkerne skal hjælpe virksomhederne, siger Niels Rønholt.

Når han sammenligner med finanskrisen, vurderes denne omgang at blive mindre hård, fordi økonomien står stærkere.

- Dengang kom vi fra en situation med et stort overforbrug, og derfor begyndte danskerne at spare op, hvilke ramte efterspørgslen, og derfor blev krisen så dyb.

- Op til den her krise er der blevet sparet godt op, og danskernes økonomi er generelt set sund.

- Det betyder, at den dag, hvor Danmark åbner igen, vil der være masser af mennesker ude i butikkerne og på restauranterne, siger Niels Rønholt.

Mens Jyske Bank spår 30.000 flere ledige i 2020, forsvandt der til sammenligning 175.000 job på et år under finanskrisen.

Jyske Bank har også et mere dystert scenarie i sin prognose, som dog ikke vurderes helt så sandsynligt.

Scenariet er baseret på, at det danske samfund fortsætter med at være nedlukket til slutningen af juni.

I det tilfælde er spådommen, at Danmarks bnp skrumper syv procent i 2020, og op mod 100.000 arbejdspladser går op i røg. Et så stort dyk i bnp er ikke set siden Anden Verdenskrig.