Pumper millioner ud: Grundfos-arvingens dyre boligvaner

Det er dyrt at have sit eget gods.

Sådan er det også for den tidligere Grundfos-leder Niels Due Jensen, der til daglig bor på Ormstrup Gods, hvor han driver sin jagtinteresse.

Den 77-årige førstearving til pumpekoncernen har i 2019 tabt 4,4 mio. kr. på ejendommen, hvilket bringer det samlede tab for de sidste ti år op på 44 mio. kr., viser det seneste regnskab for Ormstrup Gods Aps.

Niels Due Jensen og hans hustru Minna overtog i 1998 godset, der ligger ved landsbyen Sahl tæt på Bjerringbro i Midtjylland, Ægteparret har siden da totalrenoveret bygningerne.

Alligevel er han ikke bleg for at have kaldt det en af hans bedste investeringer.



- Vi nyder det hver dag. Det betyder meget for mig. Jeg har en daglig driftsledelse, som jeg hele tiden er i kontakt med i forhold til, hvad vi kan få ud af godset. Vi har gjort en stor indsats for at renovere det på en måde, som vi kan være bekendt, sagde han i 2018 til Finans.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet...

Ormstrup Gods indefra 1 af 3 Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix 2 af 3 Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix 3 af 3 Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix

Udbytte for mia.

Pengene til driften af godset får han igennem sine Grundfos-aktier. Ikke ved at sælge dem, men ved at få del i det store udbytte, som pumpekoncernen hvert år udbetaler til sine aktionærer.

Niels Due Jensen og hans to søstre Estrid Due Hesselholt og Ingermarie Due Nielsen ejer omkring 10 procent af aktierne. Tidligere har han oplyst, at han har ejede ca. fire procent.

Hvert år udbetales 50 procent af overskuddet som udbytte, hvorfor man senest i 2019 kunne dele 1,1 mia. kr. ud til aktionernærne. Familien fik derfor udbetalt 110 mio. af den pulje.

Hvis men tager udgangspunkt i en ejerandel på fire pct., så har Niels Due Jensen fået udbetalt mere end 300 mio. kr. de sidste ti år.

Havde brug for penge

Tidligere udloddede man ellers markant lavere beløb som udbytte, men i kriseåret 2009 besluttede Grundfos’ bestyrelse ifølge bogen 'Arvtageren' at hæve udbyttet til aktionærerne, fordi Niels Due Jensen især havde brug for pengene.

Den såkaldte payout-ratio (andel af overskud der udbetales til aktionærerne, red.) steg fra tre procent til 25 pct. I 2010 satte man den så op til 50 pct., hvor den har ligget lige siden.

Artiklen fortsætter under billedet...

Niels Due Jensen sammen med sin søn Poul Due Jensen ved Ormstrup Gods. Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix

- Vi har som aktionærer en interesse i at få en rimelig forrentning af markedsværdien af vores aktier. Vi skal jo reelt leve af udbyttet, og hidtil har vi accepteret et meget minimalt udbytte af vores aktier i loyalitet over for Grundfos, sagde Niels Due Jensen dengang i bogen og tilføjede:

- Jeg skal leve af et fornuftigt udbytte af min aktiepost på fire pct., selv om jeg også får lidt for min generelle indsats på mange fronter. Jeg bruger jo hele mit liv på det stadigvæk.

Grundfos' presseafdeling oplyser, at Niels Due Jensen ikke vil stille op til noget interview eller kommentere godsets økonomiske situation.