Rapport afslører: Genbrugs-beton brugt til højhus

Et højhus på 86 meter på Amager undersøges netop nu, da entreprenør og ejer af byggeriet Bach Gruppen er blevet politianmeldt

Et 86 meter højt prestige-byggeri på Amager, der bygges af selskabet Bach Gruppen, hviler på et fundament, hvori der er fundet genbrugsbeton med gammelt byggeaffald.

Det fremgår af en rapport fra Teknologisk Institut sendt til Københavns Kommune,.

Ekstra Bladet kunne for nylig afsløre, at de foreløbige prøveresultater fra Teknologisk Institut viste betonstyrker, som man normalt brugte til parcelhuse.

Men det alvorlige stopper altså ikke ved den lave styrke, slår rapporten fast.

'Beton 2 er en genbrugsbeton, da der er anvendt nedknust beton som tilslag (det man hælder i betonen, red.). Der er i denne betontype ligeledes fundet nedknust teglsten i mindre omfang,' lyder det blandt andet i rapporten.

'Vanvittigt'

Resultaterne af rapporten møder ikke just begejstring hos Henning Laustsen, ingeniør, lektor og gruppeleder på Aarhus Engineering.

- Det er vanvittigt, at man har lavet sådan noget beton uden at have rådført sig med dem, der har projekteret byggeriet (dvs. beregnet, hvordan bygningen skal konstrueres, red.). Det er fuldstændig gak i låget, at en entreprenør bare gør sådan noget på egen hånd.

- Så kan man jo ikke have tillid til en entreprenør, hvis han bare gør, som han selv har lyst til, siger Henning Laustsen om Bach Gruppen, der er entreprenør på byggeriet.

Rapporten slår fast, at der i hvert fald i dele af fundamentet er langt fra, hvad der var blevet foreskrevet af rådgiveren Norconsult og lå til grund for byggetilladelsen.



Sådan måles betonstyrke Beton fås i forskellige typer og mange forskellige styrker. Helt basalt måler man betons styrke i megapascal. Jo højere et tal, jo stærkere er betonen. Udover styrken er den såkaldte miljøklasse også vigtig. Miljøklassen kan være passiv, moderat, aggressiv eller ekstra aggressiv. Miljøklassen stiller krav til, hvor modstandsdygtig og tæt, betonen skal være over for vind og vejr, salt i grundvandet eller det omgivende miljø. Er betonen ikke lavet til aggressiv miljøklasse, så kan der for eksempel i højere grad trænge vand ind i betonen, og det kan få armeringen til at ruste. Vis mere Luk

Håb slukket

Ud fra de foreløbige prøveresultater af betonens styrke så det ud til, at den øverste del af fundamentet i det mindste var af den kvalitet, som var krævet. Men nej.

- Ud fra det, jeg har set, så har man bedt om en beton til en aggressiv miljøklasse, og så opfylder det her beton ikke kravet og er dermed ikke lovlig, siger Henning Laustsen.

Hvilken miljøklasse betonen skal kunne holde til afgør, hvor modstandsdygtig betonen er over for vind og vejr samt det miljø, den er i. En beton til et aggressivt miljø, som blev foreskrevet til byggeriet, er mere modstandsdygtig end andre betontyper.

Alligevel finder rapporten altså, at både den stærke og svage beton kun kan klassificeres som til en passiv miljøklasse. I en passiv beton kan vand for eksempel lettere trænge ind og få armeringen til at ruste.

Manglende vedhæftning

En anden graverende ting, som Henning Laustsen bider mærke i, er et såkaldt støbeskel.

Teknologisk Institut fandt nemlig i de fire prøver fra betonfundamentet, at der var en 'manglende vedhæftning mellem beton 1 og beton 2'.

Det betyder, at den svage og hårde beton ikke binder til hinanden. Skellet er formentlig opstået ved, at den svage, nederste beton er hærdet, før den kraftigere beton er hældt ovenpå.

Støbeskel er ellers noget, man normalt meget gerne vil undgå, da det normalt forringer fundamentets styrke.

- Hvis bundpladen (fundamentet, red.) er beregnet til at være én homogen plade, så er det bekymrende, og så har man ikke fået det, man har bestilt. Men der er flere måder at konstruere sådan nogle ting på, og jeg kender det ikke i detaljer.

- Kan du komme i tanke om bygninger af denne størrelse, hvor man ikke har brugt en homogen bundplade?

- Nej. Det kan jeg ikke komme i tanke om. Og det er også det, jeg vil tro, at man har bedt om at få her, siger Henning Laustsen.

Direktør: Ingen sikkerhedsrisiko

Bach Gruppens direktør, Lene Christensen, ønsker ikke at stille op til interview. I stedet skriver hun blandt andet i en mail, at man ikke skal frygte for bygningens sikkerhed.

'Vi læner os op ad vurderingen fra to uafhængige, rådgivende ingeniørfirmaer, der har gennemgået de foreliggende analyser og resultater. De vurderer, at der på det foreliggende grundlag ikke er nogen sikkerhedsmæssig risiko ved byggeriet og styrken af den benyttede beton.'

Københavns Kommune har allerede bestilt flere og dybere prøver fra fundamentet, ligesom to rådgivere er blevet hyret til at vurdere fundamentets beskaffenhed, og hvorvidt der er nogen sikkerhedsrisiko ved bygningen.