Realkredit Danmark fordobler krav til boligkøbere

Realkredit Danmark skruer op for, hvad realkreditinstituttet kræver, at boligkøbere selv kan finansiere af et boligkøb. Det sker på grund af den økonomiske situation som følge af coronakrisen.

I en periode vil Realkredit Danmark, der er Danske Banks realkreditinstitut, som udgangspunkt bede boligkøbere om at stille med ti procent af prisen selv. Hidtil har det været fem procent. Det bekræfter Danske Bank.

Der vil blive gjort undtagelser fra kravet, og det er en midlertidig foranstaltning, lyder det fra banken.

Til erhvervsmediet Finans, der var det første medie til at berette om det forhøjede krav, siger direktør for Realkredit Danmark Carsten Nøddebo:

- Det skal ses i lyset af den enorme usikkerhed, der er ikke bare på boligmarkedet, men for økonomien generelt.

Han uddyber til erhvervsmediet, at tiltaget skal beskytte 'de mest sårbare kunder, og det er typisk førstegangskøbere.'

Til Børsen forklarer han yderligere, at det er en mindre andel af Realkredit Danmarks nuværende kunder, der ville være blevet ramt.

Her siger Carsten Nøddebo, at 90 procent af Realkredit Danmarks kunder i forvejen har en udbetaling på ti procent eller mere.

Jyske Realkredit, der er Jyske Banks realkreditinstitut, siger til Finans, at de ikke overvejer lignende tiltag. I stedet går de skarpt i rette med Realkredit Danmarks skærpede krav.

- Det er nærmest som at kaste benzin på et bål, som vi alle kæmper for ikke skal udvikle sig, siger Carsten Tirsbæk Madsen, der er direktør i Jyske Realkredit til Finans.

De skærpede krav kommer samtidig med, at tal for bolighandlen i marts viser, at der er en faldende aktivitet.

Her faldt antallet af handler med seks procent i forhold til februar. Det står i kontrast til, at bolighandlerne plejer at tage til i marts.