Regeringen: Julehandlen bliver anderledes i år

Julegaveindkøb bliver en anden oplevelse i år, hvis det står til regeringen. For at mindske risikoen for coronasmitte udsender Erhvervsministeriet nu en liste over opfordringer til virksomhederne

Julen, black friday og januarudsalget bliver anderledes i år. Der skal nemlig tages ekstra forholdsregler fra virksomhedernes side, når julegaverne skal handles, og tilbudsjægerne går på gaden.

Og det betyder for eksempel, at det skal være slut med slagtilbud i butikkerne, fastslår Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse onsdag.

'De kommende måneder er utrolig vigtige for mange i detailhandlen, for det er nogle af de dage, hvor der bliver handlet allermest. Det gælder alt lige fra det lokale supermarked til storcentrene. Men det skal ske på en ansvarlig måde, for vi står i en situation lige nu, hvor smittetallene stiger,' siger erhvervsminister Simon Kollerup i pressemeddelelsen.

'Derfor skal vi alle sammen huske at holde afstand og leve op til retningslinjerne, hvis vi skal have black friday og tilbudsshoppe i år. Det er vigtigt, så vi kan holde så meget af dansk erhvervsliv i gang på en forsvarlig måde, og så både kunder og medarbejdere kan føle sig trygge, når der skal handles nedsat elektronikudstyr eller juleand,' fortsætter han.

For at sikre, at indkøbene sker forsvarligt, præsenterer regeringen sammen med erhvervslivets organisationer ni opfordringer til virksomhederne. Dem kan du se i faktaboksen herunder.

Her er de ni opfordringer til virksomhederne: Ingen kø- og slagtilbud, fx time- og dagstilbud. Udvid åbningstiden hvis muligt, så dine kunder kan handle på flere tidspunkter i døgnet. Brug online salgskanaler hvis muligt, heriblandt også ”klik og hent”, så dine kunder nemt kan hente bestilte varer i butikken uden at være der i lang tid. Forlæng byttefristerne og gør kunderne opmærksom på de forlængede frister, så man fx kan bytte julegaver i slut januar, selvom de er købt i november. Så undgår du trængsel i dagene efter jul, hvor mange danskere holder fri. Ingen ”sociale” tema-/ juleaktiviteter, som gør, at mange stimler sammen i din butik. Du skal sikre, at der kun er det antal kunder, der må være i din butik. Du skal sikre, at dine kunder holder afstand – både indenfor og udenfor butikken. Sæt håndspritten et tydeligt sted, så dine kunder ikke kan undgå at se den på vej ind og ud af butikken. Brug reklamer, annoncer og sociale medier til at informere dine kunder. Kilde: Erhvervsministeriet. Vis mere Luk

Foruden de ni råd til virksomhederne kommer Erhvervsministeriet også med tre opfordringer til danskerne:

Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer. Udnyt butikkernes fulde åbningstid, så du handler uden for de travle dage og tidspunkter. Og hold afstand, sprit hænder og gå så vidt muligt alene ind i butikken.

