Regningen vokser efter EU-aftale

Efter et fire døgn langt EU-topmøde siger bundlinjen helt som ventet, at Danmark næste år kommer til at betale mere til EU-budgettet, hvilket skyldes, at Storbritannien har forladt unionen.

Men over forhandlinger de seneste dage i Bruxelles er Danmarks årlige EU-rabat vokset betydeligt, så den i kroner og ører er tæt på tre gange så stor, mens den i faste priser er over dobbelt så stor som i dag.

- Vi kommer også til at bruge flere penge, og det, mener jeg på mange måder, er rigtigt, men det skal være ret og rimeligt. Derfor er der nu kæmpet en rabat hjem, der er næsten tre gange så stor, som den var hidtil, siger Mette Frederiksen på et pressemøde i Bruxelles.

Rabatten er på 377 millioner euro, svarende til 2,8 milliarder danske kroner, i 2020-priser.

Den første rabat, som Danmark fik, var i 2013 efter daværende statsminister Helle Thorning-Schmidts forhandlinger, der førte til en rabat på omkring en milliard på det års prisniveau.

Det netop afsluttede topmøde blev indledt klokken 10 fredag i sidste uge, og dermed konkurrerer det med et topmøde i Nice for 20 år siden om at være det længstvarende til dato.

- Samlet set er det en rigtig, rigtig god aftale for Europa og en god aftale for Danmark. Det har været hårde og meget lange forhandlinger. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været vågen to nætter i træk, siger Frederiksen.

Det før topmødet mest omdiskuterede var spørgsmålet, om man kunne nå til enighed om en genopretningsfond, der kommer oven i budgettet. Den skal hjælpe de lande, der er værst ramt af pandemien.

Her var kravet fra lande i Sydeuropa, at man ville have 500 milliarder euro i tilskud. Danmark og andre sparelande har kæmpet for, at det i stedet skulle være lån med betingelser.

Forhandlingerne kørte videre hele mandagen, og det endte på 390 milliarder euro, svarende til lidt over 2900 milliarder danske kroner.

- Det mest glædelige lige nu er, at 27 stats- og regeringschefer skåler - ikke i champagne, men i juice - over i fællesskab at have skabt et resultat, som vi er enige om er godt for vores befolkninger og for Europa. Både nu. Men også ind i fremtiden, siger Mette Frederiksen.

Budgettet dækker perioden fra 2021 til 2027. Det skal ifølge EU-traktaten godkendes ved afstemningen - men uden forhandling - af EU-Parlamentet.

Desuden skal EU-landenes parlamenter godkende, at man hæver indtægtsloftet midlertidigt.