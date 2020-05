Rejsebranchen forudser betydeligt antal konkurser

Det er katastrofalt for den danske rejsebranche, at Danmark fraråder rejser til hele verden ud over Tyskland, Island og Norge.

Det kommer nemlig til at gå særdeles hårdt ud over rejsebureauerne, siger direktøren i charterarrangørernes brancheforening, Rejsearrangører i Danmark, Henrik Specht.

Fredag meddelte Udenrigsministeriet, at man fraråder alle ikke-nødvendige rejser frem til den 31. august. Rejser til Tyskland, Island og Norge bliver dog mulige fra 15. juni.

Og dermed bliver det umuligt for de danske rejseselskaber at sende danskere mod store turistmål i eksempelvis Sydeuropa hele sommeren.

- Problemet er kæmpestort. Nu har vi haft knap tre måneder, hvor vi ikke har kunnet sende rejsende ud på ferie. Nu kommer højsæsonen, og det er her branchen skal tjene sine penge for at holde driften i gang, og den mulighed udelukkes nu.

- Udmeldingen i går kom som et chok for os alle sammen. Det var der ingen, der havde regnet med, siger Henrik Specht.

Han forventer et stort antal konkurser blandt rejsearrangørerne, hvis ikke branchen fra politisk side får endnu en hjælpende hånd.

- Jeg forventer et tocifret antal konkurser. Det kan være fra 10 til 99, det er jeg klar over, men jeg vil tro, det bliver i den høje ende, siger Henrik Specht.

12. maj fik Rejsegarantifonden blandt andet et politisk indskud på 600 millioner kroner, som skal gå til at dække pakkerejser, som blev aflyst som følge af coronakrisen frem til 13. april.

Derudover blev der tilført yderligere 125 millioner til at polstre kassen.

Men rejsebranchen får nu brug for endnu mere økonomisk hjælp fra regeringen og Folketinget, fortæller Henrik Specht.

- Vi har jo fået en hjælpepakke, og den er vi glad for. Det var i forvejen en vanskelig opgave, men det, vi står over for nu, har en helt anden karakter.

- Når man lukker en hel branche ned i et halvt år, vil det kræve en helt ekstraordinær indsats, hvis man vil holde hånden under branchen, siger Henrik Specht.

Fredag meddelte regeringen, at man fra 15. juni igen kan rejse til Tyskland, Island og Norge, ligesom borgere fra de tre lande kan rejse til Danmark.

Det kræver dog, at de mindst har booket seks overnatninger uden for København.