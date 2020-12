Restaurantlukning rammer titusindvis - kan øge ledighed

Det kommer til at ramme mange ansatte, at restauranter og barer i 38 kommuner fra onsdag skal holde holde lukket frem til 3. januar.

Sidste år var der knap 70.000 ansatte i branchen ifølge Troels Kromand Danielsen, cheføkonom i Nykredit. Af dem var knap 50.000 i Region Hovedstaden.

Beskæftigelsen er dog ikke lige så høj i øjeblikket på grund af coronakrisen. Men nedlukning kan øge ledigheden, vurderer økonomen.

- En lukning af især restauranterne har potentialet for i en periode på ny at slå lidt af luften ud af dansk økonomi med en fornyet stigning i ledigheden, skriver han i en kommentar.

Lukningen er ifølge Ritzaus oplysninger et af de tiltag, som mandag bliver præsenteret på et pressemøde for at bremse coronasmitten.

Tiltagene, der ventes præsenteret, tæller også en lukning af zoologiske haver og andre forlystelsespakke. Skolebørn fra 5. klasse og op skal også hjem.

Restriktionerne er en reaktion på, at der den seneste tid er sket en stigning i antallet af registrerede coronatilfælde i Danmark.

Troels Kromand Danielsen vurderer dog, at danskernes adfærd under epidemien indtil videre har vist, at smittespredning hurtigt kan stoppes.

- Den kan holdes i ave, selv om restauranter har åbnet for servering.

- Dermed er der også mulighed for, at aktiviteten forholdsvist hurtigt kan vende tilbage til det niveau, vi har i dag, hvis smitten bringes under kontrol, lyder det fra økonomen.

Dansk Erhvervs cheføkonom, Tore Stramer, vurderer, at restriktionerne vil betyde en væsentligt lavere økonomisk aktivitet.

- Det er desværre vores forventning, at ledigheden vil stige hen over de kommende uger og måneder.

- Det gælder særligt blandt hoteller, restauranter og de øvrige oplevelseserhverv, der er direkte ramte af restriktionerne, siger han i en meddelelse.