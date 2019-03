Rester fra Top-Toy sættes på auktion

Efter legetøjsgiganten Top-Toys konkurs i slutningen af 2018, er skæbnen for firmaets butikker og legetøj stille og roligt blevet afgjort.

Størstedelen af varelageret er blevet opkøbt af Salling Group, men nu skal de sidste rester af virksomheden sælges, så kreditorerne kan få så meget som muligt af det, de har til gode i konkursboet.

Således bliver både møblerne fra hovedkontoret og de lukkede butikker samt resten af varelageret solgt på auktion.

Det oplyser Auktionshuset dab, som står for auktionen.

- Vi skal sælge omkring 250 arbejdspladser, hvor der er en masse designmøbler og et hav af it-udstyr, siger Kåre Madsen, der er direktør i auktionshuset, til Ekstra Bladet.

Møblerne og udstyret fra hovedkontoret er allerede sat til auktion på auktionshusets hjemmeside, hvor de ligger indtil auktionen slutter 18. marts.

Har du plads til sådan et bord, er det blandt de mange ting på auktion. Foto: Auktionshuset dab

Lego og Star Wars

Senere vil der dog komme langt flere genstande på auktion også, lover Kåre Madsen.

- I løbet af ugen kommer alt overskudslageret fra deres hovedlager, som Salling Group ikke har taget med. Så der er karruseller og Star Wars-figurer i fuld styr samt lego og en masse it-udstyr, siger direktøren.

- Så det er nok det, der er mere spændende for de fleste mennesker, siger han.

Han fortæller, at auktionshuset er ved at flytte tingene nu, og de kommer på auktion, når de har fået et overblik over varerne.

10.000 varer

Auktionshuset dab har endnu ikke overblik over, hvor meget de vurderer de mange genstande til at være værd alt i alt.

- Der er tale om 10.000 forskellige varer eller noget i den stil. Der er blandt andet også tale om reservedele til legetøj, som Salling Group ikke ville have, og det skal selvfølgelig også sælges, siger Kåre Madsen.

Han fortæller, at der stadig ligger et stort arbejde i at få overblik over alle tingene.

- Der er vel et sted mellem 2500 og 3000 paller med ting i, og vi aner ikke, hvad der er i, siger han.

For mange gaver

Blandt de ting, der er sat til salg, er der ud over en masse kontorstole og møbler fra mødelokaler også lidt mere specielle varer, såsom bunkevise af Raadvad-knive, batterier og to kasser med blandt lego.

- Knivene er vist julegaver til medarbejdere eller en anden form for gaver, hvor man åbenbart er kommet til at købe lidt for mange, siger Kåre Madsen.

Han hæfter sig selv ved særligt én ting ved auktionen.

- Den mest spøjse ting på auktionen er de Rubiks Cubes, for det er ret sjældne. Det er ikke nødvendigvis det dyreste, men det er noget af det mere spøjse, siger han.

Foto: Auktionshuset dab

For alle varernes vedkommende er det laveste bud 50 kroner, så med lidt held er det således muligt at gøre sig en ganske god handel.

Auktionen for de ting, der er blevet sat til salg, er deadline på forskellige tidspunkt 18. marts. Det er muligt at se varerne i Vallensbæk lørdag 16. marts, og de købte ting skal afhentes weekenden efter.