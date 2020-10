Revisor dumper kendt gourmetrestaurant

Restaurant Substans, der indtil for nylig havde en Michelin-stjerne, har så meget rod i regnskaberne, at revisoren ikke vil godkende deres nye årsregnskab. Samtidig er lillebroderen, Restaurant Pondus, sat under tvangsopløsning

Det kører ikke for den aarhusianske gourmetrestaurant Restaurant Substans, der indtil for nylig havde en Michelin-stjerne.

Ganske vist kan man fremvise et overskud på 200.000 kr. i et nyt regnskab, men det tæller bare ikke så meget, når den uafhængige revisor ikke vil godkende årsregnskabet grundet fejl og mangler.

'Vi udtrykker ingen konklusion om årsregnskabet. På grund af betydeligheden af de forhold, der er beskrevet i afsnittet 'Grundlag for manglende konklusion', har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion om årsregnskabet,' skriver revisoren i årsregnskabet for Restaurant Substans Aps.

Helt konkret er det store problemer med bogføringen, som har fået revisoren til at sætte foden ned.

'Selskabets bogføring udgør som følge af væsentlige mangler ikke et pålideligt grundlag for udarbejdelse af årsregnskabet. Der er ikke foretaget en pålidelig rekonstruktion af alle registreringer, og der henstår væsentlige, uafklarede differencer. Som følge af det mangelfulde regnskabsgrundlag har vi ikke været i stand til at fastlægge omfanget af nødvendige justeringer for en række poster i resultatopgørelsen og balancen.'

Restaurant Substans er i løbet af sommeren flyttet ind i nye lokaler i Aarhus. Af samme grund har man mistet sin Michelin-stjerne. Foto: Brian Karmark/Ritzau Scanpix

Tvangsopløsning

Ejerne af Substans - ægteparret René og Louise Mammen - har også problemer med 'lillebroderen', Restaurant Pondus. Bistroen er for få dage siden kommet under tvangsopløsning.

Ifølge René Mammen skyldes det, at man har ikke har indsendt årsregnskabet i tide. Han oplyser dog i den forbindelse, 'at der er kommet styr på det'.

Årsregnskabet for Substans blev ligeledes heller ikke indsendt i tide, selvom man grundet coronasituationen fik fristen forlænget med flere måneder.

René Mammen ønsker ikke at kommentere sagen yderligere over for Ekstra Bladet, men henviser til et skriftligt svar, som hans nye bogholder Karsten Larsen har sendt til Finans.dk. Her giver man de tidligere revisorer skylden.

'Man har i 2019 konstateret de fejl og mangler, som ny revisor har bemærket i regnskaberne. Man har i forlængelse heraf skiftet for at få ny bogholder til at drage omsorg for tingene. Det er desværre heller ikke blevet håndteret som aftalt og forventet, og vi har således overtaget opgaverne i foråret 2020.'

'Bogholderiet forud for vores overtagelse har stort set intet materiale tilbageleveret og er efterfølgende gået konkurs. Det har således været vanskeligt at få alt materiale samlet, således vi har kunnet afleveret fyldestgørende dokumentation til revisor.'

I det nye regnskab for Restaurant Substans fremgår det, at man for næste år har fravalgt at gøre brug af en uafhængig revisor.

Tabt Michelin-stjerne

Restaurant Substans mistede i år sin vigtige Michelin-stjerne, som man fik tilbage i 2015. Det kom dog ikke som en overraskelse, da man i april 2019 lukkede ned for restauranten for at genåbne i spritnye lokaler i Aarhus Ø et år senere.

I den forbindelse fortalte ægteparret til Ekstra Bladet, at man satsede på at få den igen hurtigst muligt.

- Vi åbner ikke op igen for at lave et lavere niveau end før, det er helt sikkert, sagde Louise Mammen dengang til Ekstra Bladet.