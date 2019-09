Revisor: Ilse Jacobsen har taget ulovlige million-lån

Ved du noget om sagen, så tip Ekstra Bladets journalister her.

I tre ud af de seneste fire år har Ilse Jacobsen og hendes mand Jesper Bo Jacobsen fået alvorlig revisor-kritik i deres selskab IJH A/S.

Det viser en gennemgang af regnskaberne, som Ekstra Bladet har foretaget.

Mens det seneste regnskab fra 2018 bød på en overtrædelse af både moms- og bogføringsloven, så har man to gange tidligere ifølge revisoren også taget ulovlige lån på flere millioner kroner.

Første gang var i 2015, hvor der ifølge regnskabet var et lån på 4,5 millioner kroner, som revisoren mente var i strid med loven.

Og den seneste gang var i 2017, hvor beløbet denne gang var på 2,7 millioner kroner.

Politiet involveret

Det fik Erhvervsstyrelsen til at sende et brev til selskabet i slutningen af januar 2019, fordi man var gjort opmærksom på det seneste ulovlige lån.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i brevet, hvor det fremgår, at styrelsen grundet det store beløb har sendt sagen videre til Nordsjællands Politi.

’Bl.a. henset til størrelsen på lånet, der fremgik af årsrapporten for 2017 oversendes sagen imidlertid til den politikreds, hvortil virksomheden hører, med henblik på en vurdering af, om der bør rejses tiltale mod virksomhedens ledelse for overtrædelse af selskabsloven og/eller straffeloven, står der i brevet.

Overfor Ekstra Bladet vil Nordsjællands Politi dog ikke kommentere sagen.

Ulovlige lån Der er strenge regler for, hvornår det er lovligt at låne penge i sit eget selskab Formålet er at sikre kreditorernes interesser, så pengene pludselig ikke forsvinder ud af den blå luft Derudover er der en frygt for skattesnyd - at der ikke bliver betalt skat af de penge, som ryger ud af selskabet Mens nogle kommer til at gøre det ved en fejl, så er der naturligvis også andre, som gør det helt bevidst

’Loven må ændres’

Ifølge Jesper Bo Jacobsen, der er direktør i firmet, skyldes revisorens forbehold, at Ilse Jacobsen har handlet varer mellem IJH A/S og tre af sine butikker, der drives af hendes personligt ejede virksomhed.

– Det ulovlige aktionærlån er mellemregningen fra de tre butikker, som køber varer hos IJH A/S. Det er de 2,6 millioner kroner. Hun har kredit på 30 dage. Hvis man ikke må drive virksomhed i virksomhedsordningen og købe varer i selskaber - som man også er medejer af - så er der jo noget galt i lovgivningen, som skal ændres, siger han til Ekstra Bladet og tilføjer, at de endnu ikke har hørt noget fra politiet.

Ilse Jacobsen har flere butikker, som indgår i hendes personlig ejede virksomhed. Foto: Ole Steen

Statsautoriseret revisor, partner i BDO Stefan Bjerregaard, forklarer dog generelt, at loven allerede tager hensyn til, at man godt må købe varer på kredit til sine private butikker i sit eget selskab. Men så skal kreditten – altså lånet – ydes som et led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.

– Så i det aktuelle tilfælde må revisoren altså have vurderet, at lånet ikke er ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, siger han.

I forhold til moms- og bogføringsloven vedkender Jesper Bo Jacobsen dog fejlen.

– Bør en stor virksomhed ikke have styr på den slags ting?

– Jo. Men vi fusionerede tre selskaber og indførte nyt ERP-system. Der var en enkelt registrering, som var forkert