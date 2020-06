Rift om sommerhuse dræner markedet for valgmuligheder

Der er rift om de sommerhuse i Danmark, der er til salg, og derfor er det også ved at tynde ud i antallet af sommerhuse på markedet. Det viser tal fra Boligsiden, der fører statistik over salg af ejendomme.

Ved indgangen til juni er antallet af sommerhuse til salg ifølge Boligsiden på 7582, hvilket er 32 procent lavere end samme tid sidste år.

- Det svarer til, at hver tredje sommerhus er forsvundet fra markedet. Det er et markant fald, som er udløst af en yderligere markant stigning i salget, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Hun understreger, at de færre sommerhuse til salg ikke skyldes, at sælgerne holder på krudtet.

- Efter coronanedlukningen så vi et fald i antal nye sommerhuse til salg, men siden er sælgerne vendt tilbage til markedet, og niveauet for nye sommerhuse til salg ligger nu højere end på samme tidspunkt i de foregående år, siger hun.

- Men samtidig er salget steget voldsomt i de seneste uger. Sagt med andre ord kommer der ganske enkelt ikke nok nye varer på hylderne, i takt med den hastighed som sommerhusene bliver solgt i lige for tiden.

Alene siden udgangen af april er udbuddet af sommerhuse faldet med otte procent.

Cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank peger på, at der er en række særlige omstændigheder, der har hjulpet sommerhusmarkedet på vej i år.

- Handelsaktiviteten er braget op her i foråret. Det er lidt paradoksalt, når vi er i en coronakrise, og mange har mistet arbejdet. Men det skal ses i lyset af, at der er er en del, der har fået større appetit på at holde ferie i Danmark, siger han.

- Selv om det kan lyde lidt nøgternt, så har det været veltimet i forhold til sommerhussalget.

Normalt begynder en højsæson for sommerhussalget fra omkring påsken.

Derfor er konsekvenserne af myndighedernes rejserestriktioner faldet sammen med det tidspunkt på året, hvor flest sommerhusejere har gjort klar til et eventuelt salg, påpeger Jeppe Juul Borre.