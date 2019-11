Rig politiker scorer ti millioner

Danmarks rigeste politiker fortsætter med at skovle millioner ind.

Den tidligere uddannelses- og forskningsminister og 'Løvens hule'-investor Tommy Ahlers har således stor succes med sine private forretninger ved siden af politikergerningen for Venstre.

Det afslører et spritnyt regnskab for hans selskab Thenewblack ApS, der primært lever af investeringer i andre firmaer og værdipapirer. Det er blandt andet her, at hans Løvens hule-investeringer ligger placeret.

Selskabet havde i 2018/2019 et overskud på 10,6 mio. kroner, som er en anelse mindre end forrige års resultat på 11,7 mio. kr. Det betyder også, at egenkapitalen bugner med knap 72 millioner kroner.

Salg

Der har ikke været den store aktivitet i selskabet, og overskuddet er derfor især et resultat af, at man har solgt nogle ejerandele fra i it-virksomheden Peakon, fremgår det af ledelsesberetningen.

Her skriver direktør Anders Degn Kristensen, som tog over for Ahlers, da denne blev minister, at 'årets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende'.

Trak sig

Selvom Ahlers ikke længere er minister, er han endnu ikke vendt tilbage til direktørjobbet. Han trak sig tilbage i maj 2018 for at undgå interessekonflikter.

- Virksomhederne, hvor jeg har aktive investeringer i, vil jeg gøre til passive ejerskaber. Og med de passive investeringer, jeg har, indsætter jeg en administrerende direktør, så der er total armslængde, sagde han ved indsættelsen.

Tommy Ahlers formue blev grundlagt,da han i 2008 og 2012 solgte de to it-virksomheder Zyb og Podio for samlet 580 mio. kroner, hvilket han ifølge Børsen personligt tjente omkring 100 mio. kroner på. I 2016 ramte Ahlers også jackpot, da firmaet GameAnalytics, som han havde investeret i, blev solgt for et treciftret millionbeløb.