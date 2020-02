Rige familier har haft travlt: Overdrager formuer til børnene

Der har været travlhed rundt om i landets velhavende familier.

I hvert fald hvis børnene skulle nå at få del i familievirksomheden - uden det blev dyrere end højst nødvendigt.

1. januar satte regeringen og støttepartierne den omdiskuterede arveafgift op til 15 procent for familiejede virksomheder. Men nåede man at gøre det inden da, slap man med seks procent.

Alt afhængig af formuen kunne der dermed være rigtig mange penge at spare.

Derfor gjorde milliardæren Karsten Ree også brug af muligheden kort før jul, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Hele forretningen skal ikke lide under, at man bliver skraldet af det offentlige, fordi man skal lave et familieskifte, siger han.

Kort før jul

17. december overdrog rigmanden det primære ejerskab af Karsten Ree Holding A, hvor Ree Safari Park blandt andet ligger, til sine børn, så han nu kun selv ejer ni procent.

- Vi lavede selskab b til børnene for fem år siden, hvor vi tog størstedelen af pengene og placerede dem der og lavede et generationsskifte. Så var konstruktionen, at selskab a skulle indeholde con amore-projekter, men der skulle stadig være en vis formue.

Udover Karsten Ree har flere andre kendte rigmænd også overdraget formuer til deres børn inden udgangen af 2019.

Harald Nyborg-milliardæren Kurt Daell gav eksempelvis store dele af koncernen videre til sine to sønner 30. december - altså lige inden lukketid.

Gunhild Kirk Johansen, der i 2007 blev købt ud af Lego, afgav i april i år sin resterende ejerandel i pengetanken Kirk Kapital til sine tre sønner. Og landets rigeste mand Anders Holch Povlsen gav i juli måned en mindre ejerandel videre til sin datter. Hans selskab Heartland oplyser til Ekstra Bladet, at det ikke er sket af skattemæssige årsager.

Kurt Daell har afgivet en stor del af sit Harald Nyborg-livsværk til sine to sønner den seneste tid. Senest få dage før årsskiftet. Foto: Claus Bonnerup

Travlt

Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC advokatfirma, fortæller, at man har mærket stor efterspørgsel på området.

- Vi har haft utrolig travlt på det her område – særligt i efteråret, fordi det jo næsten var sikkert som amen i kirken, at der kom stramninger på det her område.

Der er da også sket en tydelig stigning på området. Antallet af generationsskifter lå i 2017 og 2018 på henholdsvis 727 og 822. Men 1. september 2019, hvor de seneste tal er fra, var der registreret 1049.

Banklån

Det har bestemt ikke været en billig fornøjelse for de mange familier. Ofte er problematikken ved generationsskifter, om man har råd til at betale afgiften, eller om man skal ud at låne hertil.

- Medmindre man er vanvittig likvid, er der tale om en ordentlig omgang, som koster rigtig mange penge, siger Karsten Ree, der derudover har brugt 'rigtig mange penge' på specialister.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kirk Kapital. Derudover har skatteminister Morten Bødskov ikke nogen kommentarer.

Arveafgiften Frem til 2017 var arveafgiften for virksomhedsarvinger 15 procent. Men VLAK-regeringen besluttede i 2017 at sænke afgiften gradvist til 5 procent i 2020. I 2019 var afgiften på 6 procent. 1. januar 2020 er afgiften igen sat op til 15 procent.

Karsten Ree har stadig den bestemmende indflydelse i sine holdingselskaber. Her er han sammen med hustruen Janni Ree. Foto: Philip Davali.

Bestemmer stadig

Selvom Karsten Ree har givet afkald på størstedelen af ejerskabet i sit holdingselskab, er det stadig ham, som sidder med magten. Mens han eksempelvis kun har ni procents ejerskab i Karsten Ree Holding A, så har han en stemmeandel på 75 procent.

Og sådan vil det forsætte i lang tid, hvis det står til Karsten Ree.

- Det eneste, jeg ikke så gerne vil udsættes for, er, at nogen af mine efterkommere foretager sig noget mod min vilje, så jeg skal sidde og ærgre mig over det. Så jeg fører selv taktstokken, indtil jeg selv vurderer, at jeg ikke længere egner mig til det, eller jeg bliver umyndiggjort, fordi jeg er blevet tosset eller gammel, siger han.

Ifølge Torben Bagge er den model en ud af mange, som familier benytter sig, når der skal laves generationsskifte.

- Nogle er ikke klar til at afgive magten, men vil gerne afgive nogle af værdierne. Så beholder de eksempelvis en høj stemmeandel, men afgiver meget af ejerandelen. Så er der nogle, der gerne vil sende værdier videre, men også have en plan for, at de trækker sig tilbage enten på kort eller langt sigt. Der er mange forskellige måder at gøre det på, siger han.