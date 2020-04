Rige lande sætter gældsbetaling fra fattige lande på pause

Verdens fattigste lande har ikke de samme midler til at bekæmpe coronapandemien.

Finansministrene fra nogle af verdens 20 største økonomier, kaldet G20, er på et videomøde onsdag blevet enige om, at verdens fattigste lande frem til årets udgang ikke behøver at betale renter og afdrag på deres gæld.

Det skriver flere udenlandske nyhedsbureauer herunder Reuters.

Det skal frigive nogle penge, så landende har bedre mulighed for at bekæmpe både de sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af coronavirusset.

Dermed skal landende ikke betale tilbage på den bilaterale gæld. Det vil sige gæld, som de eventuelt har til andre rigere lande i verden.

Landende skal dog selv henvende sig og bede om udsættelse af gælden.

Hos velgørenhedsorganisationen Oxfam Ibis, der blandt andet arbejder for at bekæmpe ulighed i verdens fattigste lande, er det et positivt tiltag.

- Det er et vigtigt første skridt, at de åbner op for, at der skal være den her udsættelse af gælden.

- Det er vigtigt, at de private kreditorer følger trop, og derfor vil det være vigtigt at der kommer en aftale, hvor de er inkluderet, siger Hannah Breinholt, der er politisk rådgiver på gæld hos Oxfam Ibis.

På mødet opfordrede G20-landende netop også til, at de private kreditorer ville følge trop.

Mødet fandt sted, dagen efter at G7-landene erklærede deres støtte til, at gældsbetalingen fra verdens fattigste lande skulle sættes på pause.

G7 inkludere blandt andet lande som USA og Japan.

Det var Saudi-Arabien, som i år var vært for mødet i G20.

Den saudiske finansminister, Mohammad Al-Jadaan, sagde ifølge AFP på en pressekonference, at det vil frigive mere end 20 milliarder dollar (136 milliarder kroner), som verdens fattigste lande i stedet kan bruge deres sundhedssystemer.

- Landende står meget dårligt i forhold til at modstå den her pandemi. I Sierra Leone har man eksempelvis kun en respirator til hele befolkningen, siger Hannah Brejnholt.

Hun ser gerne, at gælden for nogle af landende helt bliver sløjfet, når coronapandemien er drevet over.

- Mange af landene kommer til at stå i en betydelig værre situation om et år, end de gjorde får nogle måneder siden, og så bliver gælden endnu sværere at betale af, siger hun.

Der er i første omgang tale om 76 af verdens fattigste lande, som har fået sat deres gæld på pause. Mange af dem ligger i Afrika.