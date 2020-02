Rigmand endte i fogedretten: - Han er ikke til at stole på

For få år siden måtte ACT.Global-direktør Carsten Jensen i retten, fordi hans firma ikke kunne betale en gæld på 600.000 kr. På papiret var firmaet ellers god for mange millioner

Skeletterne fortsætter med at vælte ud af skabet hos Carsten Jensen, direktør og ejer af ACT.Global fra Kastrup.

Trods løfter om et flot overskud kom hans teknologifirma med Lagkagehuset-rigmanden Ole Kristoffersen og EM-helten Henrik 'Store' Larsen i ejerkredsen for nylig ud med et underskud på 120 mio. kr.

Samtidig kom det frem, at direktøren har en stribe konkurser bag sig.

Og nu kan Ekstra Bladet afsløre, at Carsten Jensen i oktober 2016 endte i fogedretten, fordi hans holdingselskab ikke kunne betale en gæld på 600.000 kr. Selvom det på papiret var 70 millioner kroner værd.

- Carsten Jensen er ikke til at stole på. Så enkelt er det, siger norske Jan Ivar Sylte, der stod bag stævningen mod Carsten Jensens selskab Trendkeeper Holding, som ejer aktier i ACT.Global.

- Fik aldrig aktierne

Nordmanden fortæller, at han sammen med en partner var blevet introduceret til ACT.Global og selskabets middel til bekæmpelse af bakterier, kaldet CleanCoat.

Først var det ifølge Jan Ivar Sylte meningen, at han og partneren skulle købe rettigheder til at sælge produktet i Norge. Men i stedet ville de købe sig til en ejerandel i ACT.Global via Trendkeeper Holding.

- Vi betalte et beløb, men fik aldrig aktierne. Derfor måtte vi anlægge sag an mod Carsten Jensens firma, fortæller nordmanden.

I oktober 2019 lovede Carsten Jensen i et interview med Børsen, at ACT.Global ville komme ud med et millionoverskud. I stedet blev det til et underskud på 120 mio. kr. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet er i besiddelse af dokumenter fra Københavns Byret, der viser, at sagen blev behandlet i oktober 2016. Her medgav Carsten Jensen, at hans selskab skyldte nordmanden og partneren samlet ca. 600.000 kr.

Men ifølge dokumenterne kunne gælden ikke betales på grund af 'likviditetsproblemer'.

Professor tvivler

På overfladen lignede Trendkeeper Holding ellers ikke et selskab i pengeproblemer. Tværtimod.

Få måneder efter turen i fogedretten, hvor der blev lavet en afdragsordning, præsenterede selskabet et regnskab med en egenkapital på hele 69 mio. kr.

Men det store tal kan snyde, advarer Frank Thinggaard, som er professor på Aarhus Universitet.

'Samler man sammen på de mange forhold, der i den senere tid har været fremme omkring de økonomiske forhold i ACT.Global, som Trendsetter har aktier i, og Trendsetters regnskabsmæssige behandling af aktierne, kan man godt komme i tvivl om, hvorvidt regnskabet er retvisende,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Berygtet revisor

Det flotte regnskab fra Trendkeeper Holding var da heller ikke underskrevet af hvem som helst. Revisoren var nemlig Søren Høj Rasmussen, som er blevet idømt flere store bøder af Revisornævnet.

'Tvivlen (vedr. regnskabet, red.) bliver ikke mindre, når man hører, at selskabets tidligere revisor har haft tabt flere sager i Revisornævnet,' mener professor Frank Thingaard.

Hverken Søren Høj Rasmussen eller Carsten Jensen er vendt tilbage på Ekstra Bladets spørgsmål til oplysningerne i denne artikel. Jan Ivar Sylte oplyser, at han har fået 'det meste' af gælden tilbage.