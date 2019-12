Rigmand får forbud mod ny sprutflaske

Har du en god historie? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Spiritusflasken Små Ugler, der kom på markedet i september 2019, er blevet forbudt.

Det har Sø- og Handelsretten besluttet i en kendelse, der netop er blevet offentliggjort.

Det var sprutfirmaet United Drinks, der er kendt for eksempelvis Gajol-shots, og flødebollerigmanden Michael Spangsberg, der blandt andet opfandt Bonbon, som sammen havde anlagt en sag om at få nedlagt forbuddet mod konkurrenten Spritfabrikken Danmarks nye påfund.

Spangsberg og United Drinks har siden 2017 samarbejdet om flasken 'Blå Ugler', som er spiritus baseret på Nørregades 'Blå Ugler-bolsjer'. Og de mente, at den nye flaske med 'Små Ugler' snyltede på deres produkt.

Se også: Rigmand kræver forbud mod ny sprutflaske

Selvom de ikke fik medhold i alle deres påstande, så lykkedes det dem altså at få et forbud mod at sælge, fremstille eller markedsføre en spiritus under navnet 'Små Ugler'. Derudover må konkurrenten heller ikke ikke benytte sig af varemærket 'Blå Ugler' eller markedsføre produkter med billeder af blå bolsjer, der er formet som ugler.

Flaskerne med 'Små Ugler' skal nu tilbagekaldes overfor deres egne kunder.

Artiklen fortsætter under billedet...

Spangsberg og samarbejdspartneren var blandt andet utilfredse med brugen af ordet 'ugler'. Men også med 'Små', fordi det rimer på 'blå'.

'Der er lighed mellem ”Små ugler” og ”Blå ugler”, da det dominerende element i betegnelserne er det identiske ord ”ugler”, og ”Blå” og ”Små” bruger samme vokal, ordene rimer og ordene har samme længde, nemlig tre bogstaver,' stod der i et af sagens påstandsdokumenter. .

Spritfabrikken Danmark afviste alle påstande.

'Spritfabrikken benytter kendetegnet "blå ugler" på en neutral og loyal måde alene med henblik på angivelse af en smag (og ikke som et varemærke), hvilken smag i øvrigt produceres i form af såvel bolsjer, spiritusshots og e-cigaretter af en lang række andre virksomheder, skrev deres advokat i deres påstandsdokument.

De lagde vægt på, at 'Små Ugler' er en del af den såkaldte 'Små-serie', hvor der er 17 andre smagsvarianter.